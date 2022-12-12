曹興誠：綠九合一雖敗未潰 藍總統人選難產成致命傷

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（中央社記者張建中新竹12日電）聯電前董事長曹興誠今天針對九合一選舉結果發表看法表示，民進黨雖敗未潰，副總統賴清經挺身而出，希望先接任黨主席，繼而競逐總統之位；反觀國民黨候選人的難產，將成為致命之傷。

曹興誠今天發表一篇文章「選後再出發」，說明對九合一選舉結果的看法。他說，必須承認拒共保台並沒有成為選戰主軸；而中共近期的機艦擾台，配合國民黨「票投民進黨，青年上戰場」的恐嚇，在選戰中發揮了極大作用。

但曹興誠表示，對民進黨而言，11月26日的地方選舉的確是慘敗。不過半個月來，看到一些不錯的跡象，顯示民進黨雖敗未潰，還極具戰鬥力量。

他指出，第一是蔡總統為敗選負責，立刻辭去黨主席，全黨開始檢討敗選原因，力求改善，證明民進黨能夠自我更新調整。

此外，曹興誠指出，副總統賴清德已經挺身而出，希望先接任黨主席，繼而競逐總統之位。民進黨因此而群龍有首，自可穩定軍心，重整旗鼓。

曹興誠表示，反觀國民黨這次大勝之後，群雄並起，要選出全黨歸心的總統候選人，看起來很不容易。國民黨主席朱立倫輔選功勞最大，但不孚眾望；新北市長侯友宜得票最多，但理念論述和外交折衝能力顯得薄弱。

曹興誠說，除了朱立倫及侯友宜之外，看不出還有其他黑馬。因此，候選人的難產，將成為國民黨的致命之傷。

但他表示，即使2024年大選民進黨勝選，台灣內部藍綠陣營在國家認同上水火不容、長期對立，終非台灣之福。他期望民進黨在贏得下次總統大選的過程中，同時也能提出有力的論述，讓絕大多數的選民在國家認同上趨於一致。（編輯：蘇志宗）1111212