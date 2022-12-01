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電視台疑灌票 李進勇：中選會也是受害者由NCC調查

2022/12/1 13:17（12/1 13:36 更新）
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立委質詢指電視台開票時為了衝收視率而灌票，該如何處理。中選會主委李進勇（圖）說，中選會也是受害者，權責在NCC，NCC接到檢舉後會依法調查。中央社記者裴禛攝 111年12月1日
立委質詢指電視台開票時為了衝收視率而灌票，該如何處理。中選會主委李進勇（圖）說，中選會也是受害者，權責在NCC，NCC接到檢舉後會依法調查。中央社記者裴禛攝 111年12月1日
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（中央社記者陳俊華台北1日電）立委質詢指電視台開票時為了衝收視率而灌票，該如何處理。中選會主委李進勇今天說，中選會也是受害者，權責在NCC，NCC接到檢舉後會依法進行調查，中選會將配合提供相關資料。

立法院內政委員會今天邀內政部長徐國勇、中選會主委李進勇等人列席，專題報告「今年11月26日舉行之地方公職選舉過程中發生之重大選務爭議，如何維護選務透明、公正、公開及後續因應作為」，並備詢。

民進黨立委王美惠質詢時說，屏東縣長選舉，有投票所在開票過程沒有亮票、有瑕疵，影片都在網路流傳，若影響選舉結果將傷及選務公信力；選務訓練過程是否出問題，導致發生這種狀況。

李進勇答詢時說，不應該發生這種錯誤，中選會都會查處，在開票過程有瑕疵，但結果是正確的，不影響選舉結果，且這是非常少的個案。

王美惠指出，電視新聞台轉播開票時，為了衝收視率而灌票，出狀況後該怎麼處理。李進勇說，選前都有邀請國家通訊傳播委員會（NCC）、相關業者一起研討，希望大家能自律，結果還是發生這種情況、非常遺憾，但主管權責不在中選會。

台灣民眾黨立委賴香伶追問，是哪家電視台出問題，為何還要幫電視台說話；李進勇說，他並不是要幫誰。賴香伶問，是三立電視台嗎？李進勇表示，「是三立」。

賴香伶表示，不管誤植或作業疏失，NCC是否向中選會要相關資料進行調查，這已嚴重影響選務公正性，除了電視台兩度更正外，是否有其他行政處分。

李進勇說，NCC已接到很多檢舉，權責在NCC，會依法進行調查，若來函要求提供相關資料，中選會也會配合；行政處分是NCC主管，中選會也是受害者，他認為電視台只有更正的話，力道不夠，看電視台願不願意負起社會責任、加強說明，但這沒有強制力。（編輯：蘇志宗）1111201

#李進勇
#中選會
#賴香伶
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