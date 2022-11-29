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不接受選委會說法 蘇清泉將提選舉無效之訴

2022/11/29 17:54（11/29 21:21 更新）
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九合一選舉日前落幕，敗選的國民黨屏東縣長候選人蘇清泉（右）28日提出「屏東有效票38萬卻開出43萬票」等5點質疑，29日並表示，12月2日將向法院提出選舉、當選無效之訴。中央社記者李卉婷攝 111年11月29日
九合一選舉日前落幕，敗選的國民黨屏東縣長候選人蘇清泉（右）28日提出「屏東有效票38萬卻開出43萬票」等5點質疑，29日並表示，12月2日將向法院提出選舉、當選無效之訴。中央社記者李卉婷攝 111年11月29日
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（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）國民黨屏東縣長候選人蘇清泉以1萬多票敗給對手周春米，蘇清泉提出多項質疑，也不接受縣選委會開票滾動式統計說法，蘇清泉今天表示，12月2日將向法院提出選舉、當選無效之訴。

蘇清泉質疑計票有誤及過程瑕疵，同時提出屏東有效票38萬卻開出43萬票、唱票過程並未亮票、中選會公告的選舉人數一直變換、開票速度過慢、新聞台報導票數有誤植狀況等5點質疑，昨天上午與律師前往屏東地方法院遞狀聲請證據保全與重新驗票。

對於蘇清泉質疑，屏東縣選委會一再強調，公告選舉人數為67萬9330人，開票過程各投開票所選舉人票數不斷開出、滾動累計，最終縣長選舉有效票數為44萬3153人，非網傳38萬數目；中選會昨天也發布新聞稿指出，全程既無異狀且精準正確。

蘇清泉今天接受媒體電話訪問指出，這次選舉的過程瑕疵太多，無法接受選委會的說法，團隊已蒐集很多證據，將呈給法官判定。

蘇清泉表示，待12月2日中央公布當選名單後，將向屏東地方法院提出選舉無效、當選無效之訴，一切交由法官判定。（編輯：謝雅竹）1111129

#蘇清泉
#周春米
#選委會
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