朱立倫：若綠營用中央資源輔選嘉義市長 將引反感

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（中央社記者黃國芳嘉義縣29日電）國民黨今天下午到嘉義縣黨部辦理感恩茶會，黨主席朱立倫表示，民進黨若是傾全黨力量打嘉義市長重行選舉，如同用中央資源、黨政力量對抗嘉義市民，一定會引起大家反感。

國民黨今天下午在嘉義縣黨部辦理感恩茶會，朱立倫在國民黨嘉義縣長候選人王育敏、立委翁重鈞，以及黨籍縣議員等民意代表陪同下一起參與。

朱立倫接受媒體聯訪指出，國民黨在嘉義縣基層的努力還要加強，王育敏以後會深耕嘉義，國民黨也不可能放棄嘉義。

對於嘉義縣長翁章梁上午陪同民進黨嘉義市長參選人李俊俋抽籤號次時表示，全黨會盡所有力量來打這場選戰。朱立倫說，黃敏惠自擔任市長以來，做事一步一腳印，非常努力、認真，政績是五星級的市長，且是全台最幸福的城市，這是市民給予的高度肯定，民進黨若要用中央的資源、黨政的力量輔選，如同對抗嘉義市民，一定會引起反感。

王育敏接受媒體聯訪指出，嘉義縣長選舉期間，發現國民黨在嘉義縣的問題，包括需要積極栽培年輕人，還有要結盟非綠陣營的鄉鎮市長，結合所有人的力量，在嘉義縣才能重新贏得人民的信任。

朱立倫在感恩茶會上致詞表示，這次九合一選舉，民進黨在嘉義縣的選舉並非一黨獨大，部分非綠聯盟都贏得選戰，包括義竹鄉、番路鄉等首長，因此在嘉義縣只要不是民進黨籍，就是國民黨的朋友，以後國民黨與非綠聯盟就可以一起贏回嘉義縣的政權。

朱立倫指出，國民黨目前還有一點很重要，就是要積極尋找優秀的新一代加入國民黨共同打拚，國民黨未來才有希望、機會。（編輯：郭諭儒）1111129