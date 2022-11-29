蘇清泉聲請證據保全 屏東地院裁定駁回

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉（前左2）質疑九合一選舉開票計票有誤及過程瑕疵，28日前往屏東地院聲請證據保全及驗票。屏東地院29日傍晚表示，蘇清泉聲請證據保全一案，法官已裁定駁回；驗票部分，將再開調查庭審理。圖為蘇清泉28日遞狀後出面受訪。中央社記者李卉婷攝 111年11月29日