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蘇清泉聲請證據保全 屏東地院裁定駁回

2022/11/29 18:54（11/29 21:21 更新）
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國民黨屏東縣長候選人蘇清泉（前左2）質疑九合一選舉開票計票有誤及過程瑕疵，28日前往屏東地院聲請證據保全及驗票。屏東地院29日傍晚表示，蘇清泉聲請證據保全一案，法官已裁定駁回；驗票部分，將再開調查庭審理。圖為蘇清泉28日遞狀後出面受訪。中央社記者李卉婷攝 111年11月29日
國民黨屏東縣長候選人蘇清泉（前左2）質疑九合一選舉開票計票有誤及過程瑕疵，28日前往屏東地院聲請證據保全及驗票。屏東地院29日傍晚表示，蘇清泉聲請證據保全一案，法官已裁定駁回；驗票部分，將再開調查庭審理。圖為蘇清泉28日遞狀後出面受訪。中央社記者李卉婷攝 111年11月29日
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（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）國民黨屏東縣長候選人蘇清泉質疑計票有誤及過程瑕疵，昨天前往屏東地方法院聲請證據保全及驗票，屏東地院今天指出，證據保全部分駁回，驗票則還要開調查庭。

屏東地方法院今天傍晚表示，蘇清泉聲請證據保全一案，法官已裁定駁回；驗票部分，將再開調查庭審理。

對於法院駁回聲請證據保全，蘇清泉團隊透過訊息表示，蘇清泉目前正在上節目，尚未獲得回應。（編輯：謝雅竹）1111129

#蘇清泉
#屏東地院
#屏東地方法院
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