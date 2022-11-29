蘇清泉聲請證據保全 屏東地院裁定駁回
2022/11/29 18:54（11/29 21:21 更新）
國民黨屏東縣長候選人蘇清泉（前左2）質疑九合一選舉開票計票有誤及過程瑕疵，28日前往屏東地院聲請證據保全及驗票。屏東地院29日傍晚表示，蘇清泉聲請證據保全一案，法官已裁定駁回；驗票部分，將再開調查庭審理。圖為蘇清泉28日遞狀後出面受訪。中央社記者李卉婷攝 111年11月29日
（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）國民黨屏東縣長候選人蘇清泉質疑計票有誤及過程瑕疵，昨天前往屏東地方法院聲請證據保全及驗票，屏東地院今天指出，證據保全部分駁回，驗票則還要開調查庭。
屏東地方法院今天傍晚表示，蘇清泉聲請證據保全一案，法官已裁定駁回；驗票部分，將再開調查庭審理。
對於法院駁回聲請證據保全，蘇清泉團隊透過訊息表示，蘇清泉目前正在上節目，尚未獲得回應。（編輯：謝雅竹）1111129
延伸閱讀不接受選委會說法 蘇清泉將提選舉無效之訴唱票未亮票稱場地小 屏東縣選委會認有瑕疵蘇清泉質疑計票瑕疵 周春米：勿踐踏選務人員公正蘇清泉聲請重新驗票 強調沒真相就沒屏東縣長藍質疑屏東縣長計票瑕疵 中選會：無異狀且精準正確聲請證據保全遭駁回 蘇清泉將提抗告
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
不接受選委會說法 蘇清泉將提選舉無效之訴