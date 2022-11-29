唱票未亮票稱場地小 屏東縣選委會認有瑕疵

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網路上流傳一段屏東投開票所26日當天唱票未亮票影片，屏東縣選委會29日公布調查結果，總幹事楊新發（右2）表示，選務人員稱因場地小，但選委會認為不構成理由，過程確有瑕疵。中央社記者李卉婷攝 111年11月29日

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（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）國民黨屏東縣長候選人蘇清泉質疑選務不公聲請驗票，昨晚網路流傳一段屏東投開票所唱票未亮票影片，屏東縣選委會公布調查結果為選務人員稱場地小，但認為不構成理由，過程確有瑕疵。

網路上的這段影片中，選務人員檢票、整票，將選票交給唱票人員，全長36秒影片，共唱票18次「3號周春米一票」，卻未同時亮票，引發民眾熱議並貼文質疑「不亮票合理嗎？」

屏東縣選委會今天召開記者會並公布調查結果，唱票過程未亮票的投開票所為設在東港鎮東港國小194投開票所。

屏東縣選委會總幹事楊新發會中指出，今天上午約詢194投開票所主任管理員、主任監察員，說法為因為場地狹小，且開票當天，2個政黨推薦監察員在現場監票，開票前主任管理員提問「有看到票嗎？」，2人回應「有」，接著選票就平順開完。

楊新發強調，「這不構成理由」，唱票部分沒有完整亮票有瑕疵，工作人員疏忽會予以適當懲處。他說，該投開票所開票結果為蘇清泉467票、周春米258票。（編輯：謝雅竹）1111129