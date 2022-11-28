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聲援蘇清泉 藍委要求中選會說清相關疑義

2022/11/28 12:44
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（中央社記者王承中、郭建伸台北28日電）國民黨屏東縣長候選人蘇清泉質疑計票有誤，向法院聲請驗票。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天表示，九合一選舉中，屏東縣開票奇慢無比，還發生選票誤植的重大缺失，要求中選會對外說明清楚，並督導屏東選委會，保全相關證據。

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉26日表示，質疑計票有誤，正與律師蒐集證據，28日赴法院聲請驗票。國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維及副書記長洪孟楷等人，在國民黨立法院黨團記者室召開記者會，要求中選會督導屏東選委會，必須依法保全證據。

曾銘宗指出，九合一選舉在26日落幕，但屏東縣的開票過程奇慢無比，比人口400萬的新北市還慢，還有多處票匭發生選票誤植的重大缺失，而選舉人數一變再變，這些事情都非常奇特，國民黨團要求中選會督導屏東選委會，必須依法保全證據，否則將依法追訴。

曾銘宗表示，蘇清泉今天將到屏東地方法院聲請驗票，呼籲地方法院依法行政，儘速裁定，進行驗票，還給人民事實真相，確保屏東縣民的參政權益。

李德維指出，中選會公布屏東縣長選舉有效票將近38萬票，但蘇清泉與屏東縣長當選人周春米等人的得票數相加卻已經超過43萬張票，要求中選會、屏東縣選委會必須說清楚講明白。洪孟楷表示，中選會應該要清楚解釋上述相關疑點，並依法保全包括選票、選舉人名冊、票匭等證據。（編輯：蘇志宗）1111128

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