聲請證據保全遭駁回 蘇清泉將提抗告

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國民黨屏東縣長候選人蘇清泉（右）質疑開票過程瑕疵及計票有誤而聲請證據保全及驗票，證據保全部分29日遭屏東地方法院駁回。蘇清泉晚間以文字訊息回應表示，若證據不夠足以執行證據保全，將繼續提抗告，團隊也會努力蒐集其他事證。中央社記者李卉婷攝 111年11月29日

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（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）國民黨屏東縣長候選人蘇清泉質疑開票過程瑕疵及計票有誤而聲請證據保全及驗票，證據保全部分今天遭屏東地方法院駁回，蘇清泉回應，將提抗告，並努力蒐集其他事證。

屏東地方法院今天傍晚表示，蘇清泉聲請證據保全一案，法官已裁定駁回；驗票部分，後續將再開調查庭審理。

針對法官裁定駁回證據保全，蘇清泉晚間8時許透過文字訊息回應，提聲請之初，提供3張中選會選舉人數異動截圖證明及新聞台報導有誤植的影片，若證據不夠足以執行證據保全，將繼續提抗告，團隊也會努力蒐集其他事證。（編輯：謝雅竹）1111129