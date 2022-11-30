65歲假牙補助黃敏惠指努力爭取 李俊俋納入政見

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無黨籍嘉義市議員黃思婷積極爭取65歲全口假牙補助，她30日質詢時再度提出，嘉義市長黃敏惠（圖）則表示，會朝補助全口假牙的方向努力，「我自己家人也有牙口問題，知道這種痛苦」。中央社記者姜宜菁攝 111年11月30日

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（中央社記者姜宜菁嘉義市30日電）無黨籍嘉義市議員黃思婷爭取65歲全口假牙補助，她今天在議會總質詢再度提出，拚連任的嘉義市長黃敏惠說，朝此方向努力；民進黨嘉義市長參選人李俊俋則將此政策納入社福政見。

黃思婷今天在嘉義市議會定期會總質詢時提到，口腔不好對長者生活和健康影響甚巨，所以建議黃敏惠及市府團隊重新評估將65歲全口假牙補助政策納入，讓高齡友善第一名的城市不是一個口號。

嘉義市社會處指出，依全國全口無牙者比例26.1%來講，嘉義市65歲以上人口約4萬5000人，換算有1萬1000多人需要假牙，全口假牙新台幣4萬4000元，需逾4億多元經費。

黃敏惠強調，會朝補助全口假牙的方向努力，「我自己家人也有牙口問題，知道這種痛苦」。

黃敏惠會後受訪時說，各縣市的福利措施都不同，市府團隊一直在努力，也非常注重財政紀律，由於中央對各縣市福利有預警措施，如果中央對市府執行新增社福措施不扣減一般性補助款，市府會立即提出追加預算案，「市民有需要，市府一定願意、全力去做」。

李俊俋則透過文字訊息表示，口腔健康對老年人的健康與生活品質影響巨大。除外觀之外，不健康的牙齒也會導致飲食不便，進而影響營養攝取，增加身體負擔。

李俊俋強調，全台灣各縣市多有補助活動假牙或全口假牙福利，而嘉義市相對高齡者多，卻沒有針對老人假牙的問題做處理，所以此次參選將全面補助65歲以上裝活動假牙納入社福政策中。（編輯：謝雅竹）1111130