屏東開票爭議 周春米：輸不起的個人或政黨無權否定

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（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）九合一選舉結束，屏東開票爭議不斷，屏東縣長當選人周春米今天發表聲明強調，選舉結果是屏東人共同決定，輸不起的個人或政黨都無權否定。

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉以1萬多票落差敗給民進黨周春米，而蘇清泉質疑開票過程瑕疵與計票不公，11月28日向屏東地方法院遞狀聲請證據保全及驗票，預計明天再前往法院提出當選無效之訴。

周春米透過團隊發出聲明表示，民主讓每個人都可以用選票決定自己城市、國家未來，無論勝敗，都應該服從民主投票結果。而選舉結果是屏東人共同決定，輸不起的個人或政黨都無權否定，即便輸不起也不能踐踏民主，造成社會不安。

周春米提及，沒有求證能力的蘇清泉，第一時間依據錯誤資訊指責開票有疑義，隔天開始各種蓄意截圖攻擊票數不符的假訊息、影片滿天飛，撕裂社會較選舉期間過猶不及；另外，選務人員都是公教人員，被指有問題的194投開票所，也有蘇清泉的監票員，被說選務不公何其沉重。

「勝選是責任的開始，落選不是世界末日」。周春米表示，蘇清泉與國民黨傾全黨之力指責屏東有開票疑雲，應適可而止，還屏東平靜。

周春米強調，25日即將就職，會承擔起帶領屏東向前的責任，以縣政為要，與不分黨派的屏東人一起努力，讓屏東向前、讓屏東更好。（編輯：黃世雅）1111201