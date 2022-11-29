網傳屏東縣長選舉有效票數假訊息 警通知4人到案

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九合一選舉落幕，有民眾在網路上散布「中選會公布屏東有效票38萬票，結果總票數高達43萬」貼文，屏東縣選委會駁斥是不實訊息，民進黨屏東縣黨部28日晚間正式提告，屏東警方29日陸續通知4人到案說明。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 111年11月29日

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（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）九合一選舉結束，卻有民眾在網路上散布關於屏東縣長選舉總票數高於有效票的假訊息，民進黨屏東縣黨部昨晚正式提告，屏東警方今天陸續通知4人到案說明。

依中選會計票結果，民進黨周春米21萬7537票、國民黨蘇清泉20萬6460票、時代力量詹智鈞1萬9156票，周春米領先蘇清泉1萬1077票，當選屏東縣長。

開票後，卻有民眾在網路上散布「中選會公布屏東有效票38萬票，結果總票數高達43萬」貼文，屏東縣選委會駁斥是不實訊息並表示，公告的選舉人數一直都為67萬9330人，開票當天，中選會網頁呈現的選舉人數會隨著已完成的投開票所總票數浮動。

民進黨屏東縣黨部今天發布新聞稿指出，針對網軍散布不實謠言，已提供多筆社群軟體上的不實訊息截圖，昨晚由黨部執行長葉人魁前往屏東縣警察局正式提告。

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縣黨部表示，民眾對於國民黨幾次大選落選提出的驗票事件，過程勞民傷財、增加社會對立，最後結果並未改變，這是對民主制度的不尊重、輸不起。希望共同努力，讓社會停止撕裂，恢復理性與正常生活。

屏東縣政府警察局發布訊息指出，昨天受理報案，有民眾在網路上轉傳未經查證訊息，目前已通知4人到案說明，可能觸及社會秩序維護法，也不容許不實謠言擾亂民心、抹黑選務人員辛苦及影響公共安寧。提醒民眾收到未經查證的不明訊息，切勿轉傳避免觸法。（編輯：郭諭儒）1111129