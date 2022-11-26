大環境不利攻防失序 綠催不出基本盤挫敗

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北26日電）民進黨在九合一選舉大敗，黨內分析國民黨在多個縣市具「連任優勢」，選舉步調一開始被論文案打亂，再加上疫情干擾，藍營掌握話語權，民進黨催不出基本盤，導致民進黨地方大選成績創下建黨36年以來最低紀錄。

民進黨1986年建黨後，1989年第一次參加地方選舉就一舉獲得6席，之後從未有低於6席紀錄，但今年九合一選舉，民進黨只保住原本執政的南部4縣市，丟掉執政的桃園市、新竹市、基隆市，雖然斬獲澎湖縣，但仍創下最差紀錄。

東海大學政治系教授沈有忠分析，地方選舉結果不如民進黨預期，主要原因在於多位國民黨縣市長有「連任優勢」。

沈有忠說，2018年有很多國民黨勝選的地方首長在這次尋求連任，從2018年勝選後到現在，這段時間地方執政只要沒有出太大紕漏，幾乎都可順利取得連任，包括新北、台中、彰化、雲林等選區，國民黨的候選人都是2018年勝出，這4年期間執政穩定，今年選舉持續獲勝。

沈有忠分析，民進黨今年的選舉步調一開始就被前新竹市長林智堅論文案打亂，民進黨可能沒想到論文案會燒成全國議題，連帶其他地方受到影響；此外，民進黨本來想訴求抗中保台議題，最後無法順利發酵，再加上疫情干擾，造成選舉不如預期。

不願具名的民進黨立委分析，國民黨攻擊防疫成績，把陳時中變破口，國民黨認為只要打倒陳時中，就能打倒防疫成績；民進黨沒有正面對決，而是採守勢，再加上總體經濟雖好，但包括服務業、觀光旅遊等產業在過去2年的確受到衝擊，這個帳會記到執政黨上。

九合一選舉開票持續，民進黨籍台北市長候選人陳時中26日晚間在競選總部自行宣布敗選，台下支持者難掩失落、激動落淚。中央社記者裴禛攝 111年11月26日

這位民進黨立委認為，蔡政府執政滿意度雖高於不滿意，但不滿意度也不低，國民黨操作仇恨值，教訓民進黨的氛圍反應在選情。

黨政人士則分析，總體經濟數字是漂亮的，但受疫情影響，內需產業受到嚴重衝擊，且包括薪資縮水、通膨等問題，民眾對執政黨一定有怨言。

民進黨這次提名過程，只有屏東辦理初選，其他縣市都是由選對會協調，其中有多個縣市都是黨主席蔡英文拍板；不過，此舉遭黨內外質疑「沒收初選」，也被視為可能造成黨內不團結、難以整合，沒有發揮整體戰力，最終反映在選舉結果上。

另有民進黨立委認為，從「竹竹合併」被質疑量身打造，到合併破局、林智堅轉戰桃園，之後又爆出論文事件，這口氣就被壓住了，黨的氣勢也開始往下走。

但沈有忠認為，所謂「提名有問題」是後見之明，因為像陳時中、林智堅第一時間的民調都非常高，一開始提名時民調都是領先，選舉結果主要還是受到選舉主軸偏掉、選情過冷、抗中保台炒不起來，再加上論文案影響所致。

黨內立委也指出，此次選舉起步慢再加上論文事件，一開始黨內認為這是枝微末節議題，之後被對方掌握話語權，這場選舉主軸就從「選擇什麼樣的首長帶領城市」，變成負面選戰打法；從桃園開始，接著蔓延到基隆、新竹、南投，成為骨牌效應。（編輯：林克倫）1111126