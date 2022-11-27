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藍13席地方包圍中央、綠5席史上最差 民眾黨攻下竹市

2022/11/27 00:17（11/27 00:27 更新）
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九合一選舉結果出爐，國民黨囊括13縣市執政權取得勝利。（中央社製圖）
九合一選舉結果出爐，國民黨囊括13縣市執政權取得勝利。（中央社製圖）
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（中央社記者王承中、葉素萍、郭建伸台北27日電）九合一選舉結果揭曉，國民黨囊括13縣市，六都取四都，獲得勝利，鞏固地方包圍中央態勢；民進黨僅拿下5席縣市長，是創黨36年以來最差紀錄。民眾黨初試啼聲，便斬獲新竹市長寶座。

2022年九合一選舉結果26日揭曉，根據中選會網站的開票資料顯示，除延後選舉的嘉義市外，國民黨在21個縣市中囊括13縣市，斬獲570萬1977張選票（50.03%），民進黨拿下5縣市，獲474萬3468張選票（41.62%）；民眾黨首次參加縣市長選舉，就拿下新竹市長寶座，獲得16萬9459張選票（1.49%）。

2018年國民黨挾著「韓流」威力，在全台灣大贏15縣市，拿下新北、台中市、高雄市3都，總得票數高達610萬餘票（48.79%），大贏民進黨的489萬餘票（39.16%），兩黨票數差距達120萬票。

民進黨目前執政的7縣市，僅保住高雄市、台南市、屏東縣、嘉義縣，丟掉桃園市、新竹市、基隆市，雖然翻轉澎湖縣，但地方選舉僅拿下5席，嘉義縣以北完全失守，這是民進黨創黨36年以來最差紀錄。

選前民進黨府院黨要角力守北台灣，雖然認為桃園市、新竹市、基隆市的施政成績亮眼，但最後仍失守。民進黨優勢選區台南市、屏東縣雖守住，但開票過程一度驚險；台北市三腳督，一度被民進黨評估為24年來最有機會的一次，但終究無法翻轉。

國民黨雖然輸了苗栗縣、金門縣，整體執政縣市數量下降到13個，少於2018年，但成功囊括六都中的四都，尤其光復台北市與桃園市，執政縣市下的人口數成長到1600多萬，更增強2018年後地方包圍中央的態勢。

國民黨在此次選舉中，不僅成功達成選前喊出「北北基桃」連線的目標，各地爭取連任的縣市長也都開出紅盤，另外台南市、高雄市、屏東縣、嘉義縣等艱困選區，雖然選輸，但也都有不錯的成績。

台灣民眾黨自創黨以來，第一次經歷九合一地方選戰，雖然失守黨主席柯文哲打下的台北市江山，但順利攻下新竹市長，為民眾黨在地方執政上插旗成功。而國民黨、民眾黨分別在桃園市長、新竹市長的勝選，也恰好分別保住了兩黨主席朱立倫、柯文哲的家鄉。

國民黨囊括13縣市，包括台北市、新北市、桃園市、台中市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣。苗栗縣與金門縣則分別由無黨籍的鍾東錦與陳福海勝選。（編輯：謝佳珍）1111127

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