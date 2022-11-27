周春米成為屏東首位女縣長 藍軍票數進逼保有戰力

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（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）周春米打著延續屏東縣長潘孟安營造城市榮耀感，突破挑戰順利接棒，成為「屏東第一女縣長」；蘇清泉鴨子划水戰到最後一刻，僅相差約1萬票，意味藍軍在屏東仍保有一戰之力。

民進黨自1997年蘇嘉全當選屏東縣長後，再由曹啟鴻、潘孟安當選，執政25年，一直是鐵板一塊，屏東縣成為其他政黨的「艱困選區」。這次選舉國民黨派出二度角逐的蘇清泉，一路緊咬票數，顯現出屏東不再是綠營的鐵票倉。

蘇清泉在2018年首度代表國民黨參選屏東縣長，以19萬7518票敗給競選連任的潘孟安26萬2809票，雖被視為是前高雄市長韓國瑜帶動屏東選情，但今年選戰沒有韓流助攻，依然突破自我，獲得20萬6460票，已超越4年前的得票數，也與周春米的21萬7537票，僅相差1萬多票，也代表藍軍在屏東縣仍保有一戰的能力。

2022年屏東縣長這一役，民進黨屏東縣黨部喊出「超越潘孟安障礙」，意味周春米要以31萬票突破潘孟安在2014年所獲得的30萬8953票，且周春米自參選以來，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等黨內大將不斷南下輔選，不過卻未全然爭取到選民支持。

屏東選民結構綠大於藍，潘孟安執政8年以來寫下輝煌歷史，4度獲5星縣長、台灣燈會舉辦成功，營造「我屏東、我驕傲」的城市榮耀感，民眾對於民進黨施政滿意度高，接棒的周春米雖無選舉經驗，喊出「屏東向前、希望城市」，勤跑基層，藉由法律專業協助民眾，親切形象深植人心。

然而，選戰以來周春米也面臨挑戰，有了現任縣長潘孟安力挺接棒，闖過最重要的黨內初選關卡後，面對初選殺到刀刀見骨的傷口需弭平外，甚至有人蓄意散播假訊息指「縣長潘系通知投雙周」（指縣長投周春米、市長投國民黨周佳琪），企圖製造仇恨感與矛盾感，步步都牽動著縣長選情，這也讓屏東首位的女縣長周春米要更加戰戰兢兢接下這棒。（編輯：唐聲揚）1111126