屏東縣長差1萬1077票 蘇清泉質疑計票將採法律行動

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民進黨屏東縣長候選人周春米26日晚間自行宣布當選，後，國民黨籍候選人蘇清泉（右2）也出面發表聲明，首先感謝大家關心，但也質疑計票有誤，將採取法律行動。中央社記者李卉婷攝 111年11月26日

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（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）屏東縣長選舉藍綠廝殺，民進黨屏東縣長候選人周春米在晚間8時50分自行宣布當選；但藍營蘇清泉卻在晚間9時許發表聲明，質疑計票有誤，將採取法律行動。

依中選會計票結果，屏東共有711個投開票所，周春米21萬7537票、蘇清泉20萬6460票、詹智鈞1萬9156票，周春米領先蘇清泉1萬1077票。

蘇清泉晚間9時許發表感言「首先感謝大家的關心，結果雖然令人失望，但仍然要感謝團隊與鄉親的支持」。

蘇清泉接受媒體聯訪表示，計票過程中疑點重重，周春米競選總部統計數字與中選會公布有明顯落差，加上又有媒體報導誤植2人票數，將採取法律行動，不論是中止計票或驗票，就是要釐清真正的真相。（編輯：孫承武）1111126

（中央社製圖）