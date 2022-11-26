小蝦米戰勝政壇老將 創生青年劉育育翻轉苑裡

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（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）苗栗縣苑裡鎮長選舉結果上演「小蝦米戰勝大鯨魚」，35歲政治素人、地方創生青年劉育育終結政壇老將、鎮長劉秋東的連任夢，她說，「證明苑裡是勇敢的民主小鎮」。

年僅35歲的劉育育是國發會列為地方創生團體的「苑裡掀海風」、獨立書店「掀冊店」的共同創辦人，返鄉多年推動苑裡「教芋部」，賣芋頭幫學生課輔、與學校合作108課綱教育在地特色課程、舉辦地方公民參與、文化活動等，她也是今年文化部社區營造獎青年行動獎個人組得主。

目前仍就讀台大建築與城鄉研究所碩士班的劉育育不認同傳統政治惡性的人情包袱與綁架，這次地方基層選舉，她與2名同樣是政治素人的夥伴「毋免拜託，作伙打拼」聯盟，分別投入苑裡鎮長及鎮民代表選舉；但對她來說，要挑戰的是尋求連任的政壇老將劉秋東。

劉秋東曾任苑裡鎮民代表會主席、多屆苗栗縣議員，在苑裡鎮深耕多年，但開票結果竟落敗，地方人士認為，劉秋東就任鎮長4年來，執政績效未獲鎮民認同，例如苑裡市場重建進度緩慢就招致不少民怨，另外地方傳統派系鬆動、年輕人期待改變等，都是慘遭滑鐵盧的關鍵原因。

「這是一個不可思議的奇蹟」，劉育育表示，她無黨無派、沒有樁腳、沒有背景，靠的是一戶一戶的拜票、一場一場的政見發表會、一次又一次的理念說明，獲得了今天的每一張選票，今天的結果，反應苑裡人最真實的想法，「苑裡人，想要一個不被傳統政治把持的苑裡」、「今天的決定，證明苑裡是勇敢的民主小鎮」。

劉育育表示，她會秉持這次選舉的理念，當個「毋免拜託」鎮長，只要是對的事情，正確的事情，對鎮民好的事情，就會來做，不需要大家拜託；她也呼籲鎮民，一定要給予監督，「我們不只要在投票的這一天，扛起我們作為『頭家』責任；我們也會在未來的每一天，繼續履行我們做『頭家』的職責，一起讓苑裡更好」。（編輯：吳協昌）1111126