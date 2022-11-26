大票倉金城鎮楊鎮浯優勢不再 陳福海重掌縣政

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九合一選舉持續開票中，無黨籍金門縣長候選人陳福海26日晚間自行宣布當選，他說，這次選舉鄉親確立了金門政治新文化的革新方向，「做不好，就一任」，這是鄉親睿智選擇。中央社記者黃慧敏攝 111年11月26日

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（中央社記者黃慧敏金門縣26日電）前金門縣長陳福海報了一箭之仇，從4年前小輸801票，到今天以3908票差距勝選。對手楊鎮浯在最大票倉金城鎮未拿下優勢；而且在金湖鎮、金沙鎮輸給對手近半票數，是敗選主因。

2018年縣長選舉楊鎮浯以2萬3520票，小贏陳福海801票，截斷陳福海的連任之路。今晚開票結果，陳福海獲得2萬3248票、楊鎮浯1萬9340票，差距達3908票；與上屆相較，楊鎮浯流失3000多票，陳福海增加4000多票。

其中，最關鍵的就是最大票倉金城鎮。楊鎮浯這次雖在金城鎮拿下6810票，相較上屆勇奪的8137票相去甚遠，且只比陳福海的6175票，多了635票；另一主戰場，金寧鄉上屆拿下5989票，今天也僅以5047票，小勝陳福海279票。

反觀在陳福海鎖定的金湖鎮、金沙鎮。比起陳福海囊括的6021、4798票，楊鎮浯只拿下3574、2008票，票數差距各輸了近一半。

再掌金門縣政，陳福海說，這次選舉鄉親確立金門政治新文化的革新方向「做不好，就一任」，感謝民眾用選票一起與他見證歷史新篇章。

這次金門縣長選舉6人角逐，包括楊鎮浯、陳福海和縣議員李應文都系出國民黨。選戰開打，這個昔日戰地處處處充滿楊鎮浯、陳福海「浯海大戰」煙硝味。兩陣營「陸」、「空」戰並行，特別是在「小三通」復航議題的攻防上砲火猛烈。

今晚的開票，陳福海服務處陸續湧進支持者。得知勝利在望，陳福海先到母親靈前報告，再於晚間近7時抵服務處宣布自行當選。由於母喪尚未滿週年，陳福海特別交代不要燃放鞭炮。

下午4時開票後不久，金城鎮沒開出票數優勢，楊鎮浯陣營支持者即感到大勢已去。面對敗選心情，楊鎮浯說，因為努力過了，心情坦然和輕鬆，未來將陪伴家人。

對於楊鎮浯未能破除縣長「一任魔咒」，地方人士透露弔詭巧合，原來前縣長李沃士、陳福海、楊鎮浯一樣，3人競選連任號次抽籤時都抽到4號，可見「4號」魔力。（編輯：孫承武）1111126