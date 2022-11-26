朱立倫侯友宜繳戰功 牽動2024競合

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國民黨新北市長候選人侯友宜（左）26日到開票活動現場發表談話時指出，要以謙卑心情感謝新北市400萬市民選擇相信侯友宜，他4年來以包容關懷串起新北愛、串起台灣愛，將繼續與新北市民站在一起。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年11月26日

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（中央社記者劉冠廷台北26日電）九合一選舉結果揭曉，國民黨囊括13縣市，取得勝利，這也為2024重返執政打下基礎，包括黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等黨內天王人物，未來動向備受各界關注。

國民黨在這次九合一選舉獲得勝利，支持者進一步期待2024年能重返執政。

黨內人士分析，朱立倫去年參選黨主席，勢必對2024參選總統有所想像，這次帶領國民黨在地方選舉中打出亮眼成績，這都能加深朱立倫問鼎大位的信心。

九合一選舉結果大勢已定，國民黨主席朱立倫（左）26日晚間在中央黨部中山廳舉行記者會，針對選舉結果發表談話。中央社記者謝佳璋攝 111年11月26日

黨內人士也說，身為藍營最大諸侯的侯友宜，同樣也是被期待的總統人選之一，朱、侯若都有意問鼎2024，往後勢必會有一番角力，但藍營經不起再次廝殺分裂，為了重返執政的目標，支持者都會希望能坐下來好好討論，形成共識，推出藍營最強的人選。

藍營地方人士則說，侯友宜在接受媒體專訪時，曾說自己要做2024的「帶隊班」，被解讀是有意參選總統，選後侯友宜的一舉一動，都值得觀察。

但這位地方人士也說，經過前高雄市長韓國瑜中途跑去參選總統的經驗，最後導致總統、市長雙輸，因此，侯友宜必須謹慎思考市長任期4年的「緊箍咒」，才剛連任新北市長，要如何在短時間內宣布要參選總統，是一大難題。

至於藍營的「中霸天」盧秀燕，黨內人士認為，盧秀燕有不亞於侯友宜的聲望，在藍營女力出頭的此刻，也絕對會是黨內期待的總統或副總統人選，但以盧秀燕務實的態度來看，想馬上問鼎2024的心態或許沒有，但畢竟具有中霸天份量，她的態度舉足輕重。

此外，以中廣董事長趙少康為首的戰鬥藍，在這次選戰中積極輔選，同時也有不少與戰鬥藍友好的國民黨籍議員在選戰中脫穎而出，戰鬥藍將成為黨內未來不可忽視的一股力量；趙少康曾表態投入2024總統選舉，未來會如何發揮，同樣值得觀察。

此外，前高雄市長韓國瑜在這次選舉賣力輔選，外界也好奇他的下一步會是什麼，知情人士指出，韓國瑜的重心是社會公益，對2024沒有計畫，但經過這次到各地輔選，可以看出韓國瑜的人氣依舊，能量同樣不可小覷。（編輯：黃國倫）1111126