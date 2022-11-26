更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

統一發票111年9-10月千萬獎號碼：11174120
生活

統一發票111年9-10月千萬獎號碼：11174120

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
民進黨挫敗 外媒：選民關心內政甚於兩岸議題
首頁 / 政治
九合一選舉
環台選情
新聞專題
環台選情6/300
首頁 / 政治

朱立倫侯友宜繳戰功 牽動2024競合

2022/11/26 22:49（11/26 23:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨新北市長候選人侯友宜（左）26日到開票活動現場發表談話時指出，要以謙卑心情感謝新北市400萬市民選擇相信侯友宜，他4年來以包容關懷串起新北愛、串起台灣愛，將繼續與新北市民站在一起。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年11月26日
國民黨新北市長候選人侯友宜（左）26日到開票活動現場發表談話時指出，要以謙卑心情感謝新北市400萬市民選擇相信侯友宜，他4年來以包容關懷串起新北愛、串起台灣愛，將繼續與新北市民站在一起。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年11月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北26日電）九合一選舉結果揭曉，國民黨囊括13縣市，取得勝利，這也為2024重返執政打下基礎，包括黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等黨內天王人物，未來動向備受各界關注。

國民黨在這次九合一選舉獲得勝利，支持者進一步期待2024年能重返執政。

黨內人士分析，朱立倫去年參選黨主席，勢必對2024參選總統有所想像，這次帶領國民黨在地方選舉中打出亮眼成績，這都能加深朱立倫問鼎大位的信心。

九合一選舉結果大勢已定，國民黨主席朱立倫（左）26日晚間在中央黨部中山廳舉行記者會，針對選舉結果發表談話。中央社記者謝佳璋攝 111年11月26日
九合一選舉結果大勢已定，國民黨主席朱立倫（左）26日晚間在中央黨部中山廳舉行記者會，針對選舉結果發表談話。中央社記者謝佳璋攝 111年11月26日

黨內人士也說，身為藍營最大諸侯的侯友宜，同樣也是被期待的總統人選之一，朱、侯若都有意問鼎2024，往後勢必會有一番角力，但藍營經不起再次廝殺分裂，為了重返執政的目標，支持者都會希望能坐下來好好討論，形成共識，推出藍營最強的人選。

藍營地方人士則說，侯友宜在接受媒體專訪時，曾說自己要做2024的「帶隊班」，被解讀是有意參選總統，選後侯友宜的一舉一動，都值得觀察。

但這位地方人士也說，經過前高雄市長韓國瑜中途跑去參選總統的經驗，最後導致總統、市長雙輸，因此，侯友宜必須謹慎思考市長任期4年的「緊箍咒」，才剛連任新北市長，要如何在短時間內宣布要參選總統，是一大難題。

至於藍營的「中霸天」盧秀燕，黨內人士認為，盧秀燕有不亞於侯友宜的聲望，在藍營女力出頭的此刻，也絕對會是黨內期待的總統或副總統人選，但以盧秀燕務實的態度來看，想馬上問鼎2024的心態或許沒有，但畢竟具有中霸天份量，她的態度舉足輕重。

此外，以中廣董事長趙少康為首的戰鬥藍，在這次選戰中積極輔選，同時也有不少與戰鬥藍友好的國民黨籍議員在選戰中脫穎而出，戰鬥藍將成為黨內未來不可忽視的一股力量；趙少康曾表態投入2024總統選舉，未來會如何發揮，同樣值得觀察。

此外，前高雄市長韓國瑜在這次選舉賣力輔選，外界也好奇他的下一步會是什麼，知情人士指出，韓國瑜的重心是社會公益，對2024沒有計畫，但經過這次到各地輔選，可以看出韓國瑜的人氣依舊，能量同樣不可小覷。（編輯：黃國倫）1111126

#侯友宜
#朱立倫
#韓國瑜
延伸閱讀
國民黨囊括13縣市勝選 2024之路考驗仍嚴峻學者：主權議題九合一未發酵 選民投票考量制衡民進黨挫敗 外媒：選民關心內政甚於兩岸議題侯友宜成功連任 是否問鼎總統大位受關注國民黨勝選 朱立倫籲蔡英文回來當總統、別只當主席
侯友宜
侯友宜：林佳龍所提政見 可調整的會全力完成敗選是民進黨警訊 林佳龍歸零後重新出發
朱立倫
國民黨強攻防疫論文爭議 選戰策略奏效非典型政治人物張善政 務實工程師特質獲青睞
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
大票倉金城鎮楊鎮浯優勢不再 陳福海重掌縣政