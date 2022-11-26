綠拚延續中央執政 兩岸經濟仍是關鍵

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北26日電）民進黨在九合一選舉失利，接著面對2024總統大選主戰場，將倍感壓力。黨內立委說，中共20大後的兩岸情勢，以及疫情和俄烏戰爭後的經濟通膨問題，都是嚴峻考驗，不容樂觀。

黨內立委認為，中共20大之後，中國無論是對台灣內部影響力、認知作戰、軍事政治打壓，對台政策只會加大力道；未來一年，中共因素一直會在，在國內外都很憂心台海局勢的情況下，如何因應，考驗蔡政府的政治智慧。

黨內立委也說，從經濟挑戰、通膨問題、進出口影響、貿易夥伴、供應鏈等議題，各方預測明年經濟不會像今年這麼好，內外政治、經濟、軍事等都將成為接下來總統選舉議題，這將是2023年要面對的環境，不容樂觀。

至於執政黨是否可能因為敗選調整路線，東海大學政治系教授沈有忠指出，除非國際環境有比較重大的議題產生反轉，不然蔡總統這2年執政，就算輸了地方選舉，但基本上的調子不會有太根本性的反轉，也不會再出現更激進或更大改革的可能性，民進黨在一些政策，維持現有的方向步調，持續把它走完。

沈有忠指出，在2024年新總統上任前，蔡總統過去執政這6年對中的態度，是民進黨派系的最大公約數，不會有太大調整，比較大的變化會是人事布局，尤其總統大選很快接著開跑，接下來考驗蔡總統與民進黨內部派系的平衡。

民進黨立委認為，縣市長一選完，2024議題立即浮上檯面，但要看「是帶著信心、還是帶著危機感」面對2024；如果危機感很重，黨內少不了要一番大辯論，但如果帶著信心在選，就不需要調整路線，或者可能小幅檢討一下。

民進黨立委說，九合一選舉過後，民進黨首先要處理立委補選的問題，補選理論上是採徵召，涉及黨內派系的爭奪，如果能夠利用補選提振士氣，有助總統大選。（編輯：林興盟）1111126