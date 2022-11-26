國民黨強攻防疫論文爭議 選戰策略奏效

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（中央社記者劉冠廷、王承中台北26日電）九合一選舉結果出爐，國民黨勝選，黨內分析，提名策略成功，加上討厭民進黨的氛圍再次發酵下，強攻防疫議題和論文爭議等策略奏效，斬獲13席，達成六都過半目標，鞏固地方包圍中央態勢。

黨務人士表示，提名策略是關鍵之一，黨主席朱立倫堅持要提名可凸顯國民黨正道、理性的人選，與民進黨區隔；雖然在提名過程中出現不少紛爭與摩擦，就結果來看，證明黨中央當初的策略與想法是對的。

黨務人士強調，人選是關鍵，從這次桃園選戰就可以看得很清楚，原本要代表民進黨參選市長的前新竹市長林智堅，因為論文門以及球場案，讓民眾對民進黨的執政產生疑問，甚至引發外溢效益，導致選情產生變化。

國民黨立委傅崐萁在這次選戰中，加入國民黨中央選戰策略會報。據了解，他負責桃竹苗地區選戰布局，早在張善政初期組建競選團隊時，傅崐萁就安排幕僚進駐團隊，讓張善政在選戰初期，能站穩腳步，最後成功光復朱立倫本命區，讓他未來在黨內扮演的角色相當受到關注。

除了提名策略與選戰策略奏效外，黨務人士說，這次選舉，各地的候選人以及全黨上下都非常賣力，像是藍營兩位最強的母雞，新北市長侯友宜以及台中市長盧秀燕，以及黨主席朱立倫分進合擊輔選，加上身為中央助選團的前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜等人，也是全台跑透透，全黨團結對選情加分不少。

黨內人士分析，國民黨在目前14個執政縣市有優勢，中部在盧秀燕的帶領下，整體選情平穩，讓缺乏資源的國民黨，能將重心放在此次勝負關鍵的北台灣。北台灣在侯友宜的領頭下，與其他北、基、桃3位市長候選人透過打團體戰的方式、區域聯防，相互造勢拉抬，成功塑造團結氛圍，成為這次勝選的關鍵之一。

藍營地方輔選人士指出，民進黨這幾年在防疫政策上的缺失，包括高端疫苗的爭議，以及缺口罩、快篩等狀況，以及通膨、低薪、高房價等，再度引發民怨，讓討厭民進黨的氛圍再度上升，成為這次地方選舉的勝負因素。

不願具名的立委表示，過往民進黨在選戰中，愛打抗中保台，但從這次的結果來看，抗中保台口號的影響式微，反而藍營執政縣市首長主打政績牌見效。民眾在想過好日子的前提下，讓政績成為選民在投票時的優先考量，成功在地方選舉中取得大勝。（編輯：黃國倫）1111126