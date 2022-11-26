王忠銘守住馬祖藍天 民進黨首度當選連江民代

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國民黨連江縣長候選人王忠銘（圖）26日晚間自行宣布當選後表示，希望未來世代接力、幸福永續，他將跟隨現任縣長劉增應及同黨立委陳雪生的步伐，團隊一步一步向前行，也將更努力團結，為馬祖未來打拚。（王忠銘團隊提供）中央社記者高華謙傳真 111年11月26日

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（中央社記者高華謙新北26日電）連江縣長選舉中國國民黨2人參戰「黨內互打」，國民黨候選人王忠銘守住馬祖藍天，但民主進步黨北竿鄉民代表候選人詹庭語當選，是民進黨首次選上連江縣民意代表，創造歷史。

地方人士分析，馬祖地理位置特殊，經歷戰地政務與軍管時期，選民較熟悉國民黨，長期泛藍陣營執政；另外，馬祖人口少，相對團結，素來重視同鄉、同事、同學、同姓與同宗「五同」關係，也是影響選戰關鍵。

在藍營鐵票倉深厚基礎下，即使民進黨創黨以來首推候選人李問角逐縣長選舉，國民黨仍開放王忠銘與曹爾元「黨內互打」，最後由王忠銘勝選。

不過，李問在立法委員選戰敗選後持續蹲點深耕，還成立民進黨連江縣黨部、認真經營地方，這次更率9人組「大黃魚戰隊」參選地方公職，其中詹庭語當選，地方人士認為，這是馬祖人正面肯定民進黨青年活力。

李問表示，非常感謝所有投票的馬祖鄉親，不論結果如何，馬祖與台灣民主都向前走了一步，恭喜王忠銘勝選，也期待不要辜負選民所託。

李問說，他雖沒獲勝，但詹庭語當選是很大鼓舞，這席代表民進黨在馬祖基層開始扎根，希望透過基層，逐步服務更多鄉親、傾聽更多需求。

另一方面，國民黨2強相爭，戰況激烈；地方人士觀察，王忠銘與曹爾元都有連江縣政府任職經歷，但王忠銘當過副縣長，資歷更完整，政策執行力強，選舉時狂打政績牌與訴求延續連江縣長劉增應政策奏效。

王忠銘歷任連江縣政府教育局長、企劃室主任及連江縣政府秘書長等職，包括副縣長資歷，公務生涯40餘年。

王忠銘表示，中央政府補助馬祖經費，包括陸海空運建設與民生基礎設施等都在推動中，他要力拚4年內執行完畢，開創馬祖新局面與新未來。（編輯：李明宗）1111126