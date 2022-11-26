九合一選舉 日本學者小笠原欣幸一個月前預測神準

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九合一選舉26日投開票，結果除了嘉義市延後選舉，以及金門縣沒猜對，結果與日本學者小笠原欣幸一個月前所做的預測完全吻合。（中央社製圖）

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（中央社台北26日綜合外電報導）九合一選舉今天投開票，結果除了嘉義市延後選舉，以及金門縣沒猜對，結果與日本學者小笠原欣幸一個月前所做的預測完全吻合，網友驚呼準確率實在驚人。

小笠原欣幸10月26日在臉書發文，表示綜合台灣目前所有民調及新聞報導，預測九合一選舉的結果將會是國民黨拿下15席、民進黨5席、民眾黨及無黨籍分別為1席。

小笠原欣幸先前在臉書表示，民進黨能夠拿下的縣市分別為高雄市陳其邁、台南市黃偉哲、嘉義縣翁章梁、屏東縣周春米、澎湖縣陳光復。

他預測的國民黨15席縣市，分別為基隆市謝國樑、台北市蔣萬安、新北市侯友宜、桃園市張善政、台中市盧秀燕、新竹縣楊文科、彰化縣王惠美、南投縣許淑華、雲林縣張麗善、嘉義市黃敏惠、宜蘭縣林姿妙、花蓮縣徐榛蔚、台東縣饒慶鈴、金門縣楊鎮浯、連江縣曹爾元或王忠銘。

在台灣民眾黨和無黨籍方面，小笠原欣幸預估民眾黨高虹安拿下新竹市、無黨籍鍾東錦拿下苗栗縣。

根據今天開票結果，小笠原欣幸的預測幾乎全數說中，只有金門縣他原先預估國民黨楊鎮浯應會順利當選，而楊鎮浯稍早已經自行宣布敗選，無黨籍陳福海自行宣布當選。

許多網友紛紛驚呼他的預測實在太準，也有人稱讚能夠這麼準確並非偶然，而是小笠原欣幸長期以來對於台灣政治局勢的觀察所得結果。（譯者：戴雅真/核稿：徐崇哲）1111126