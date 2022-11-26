當選南投縣長 許淑華：一定為鄉親爭取最好福利

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國民黨南投縣長候選人許淑華（中）26日晚間自行宣布勝選，並指出中央雖是民進黨執政，但接任縣長後，該為鄉親爭取的建設與經費一定會據理力爭。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年11月26日

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（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）南投縣長選舉國民黨候選人許淑華勝出，許淑華致詞說，中央雖是民進黨執政，但接任後，該為鄉親爭取的建設與經費會據理力爭，一塊錢都不會少，一定爭取最好福利。

2022年南投縣長選戰，由國民黨立委許淑華對決前行政院中部聯合服務中心執行長、民進黨候選人蔡培慧，這是2人首次在選戰遭遇，蔡培慧肩負翻轉南投縣長近17年由國民黨執政的重責大任，而許淑華則要在現任縣長林明溱施政獲肯定的大環境下接班延續。

許淑華團隊今天在南投縣立體育場辦開票之夜，林明溱、南投縣議長何勝豐、國民黨立委馬文君、南投市長當選人張嘉哲等人陸續到場陪同觀看開票，隨著穩定拉開與蔡培慧的票數差距，許淑華決定在獲得約12萬票時上台自行宣布當選。

許淑華接受媒體聯訪表示，感謝南投鄉親支持及競選團隊，上任後將立即盤點所有資源，趕快落實政見，也會在12月25日交接立委職務前，盡快落實手上相關追蹤工作，不過這席立委補選相信將受全國關注，相信民進黨會全力搶攻席次，相關補選作業尊重黨部安排。

許淑華說，蔡培慧競選期間展現韌性，過程雖與她有很多交鋒，但政見上雙方對南投發展有許多相同看法，她也希望若蔡培慧真的愛南投、想在家鄉服務，能不能這次留下來，不要像黨內政治前輩選完就走，如果民進黨不重視經營南投，相信不會獲南投人選票，但若民進黨對蔡培慧有更好安排，也盼蔡培慧繼續照顧家鄉。

許淑華向支持者致詞時說，競選團隊在選戰過程不斷遭受抹黑與攻擊，這半年她被攻擊是黑道、黑金，「攻擊我就算了，還抹黑我身邊所有人」，因為得不到這些人的支持，就轉為攻擊，但有智慧的南投人今天用選票證明，如此負面選舉與選風不適合南投，也顯示民進黨治國無方，只能用抹黑攻擊打選戰。

許淑華指出，除為遭攻擊的競選團隊成員感到不捨，她一定會為團隊討回公道，這段期間所有不實抹黑與攻擊，一定一一提告，「尤其是躲在鍵盤後面的網軍、側翼」，讓這些人無所遁形，一旦縱容，這些人會繼續作亂，2024年大選將不得安寧，一定要還台灣乾淨選風。（編輯：郭諭儒）1111126

國民黨南投縣長候選人許淑華團隊26日在南投縣立體育場辦開票之夜，許淑華到場關注開票情形，不時配合台上主持人大喊「凍蒜」，氣氛熱絡。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年11月26日