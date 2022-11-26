許淑華政壇20年 長期地方耕耘當選南投縣長

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（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）南投縣長選舉，由國民黨候選人許淑華勝出，許淑華曾任縣議員、南投市長，現任立法委員，從2002年當選縣議員踏入政壇至今20年。許淑華地方耕耘較久，按部就班打選戰，比起鄉親較不熟悉的對手蔡培慧，具有優勢，選舉結果也證明這項看法。

這屆南投縣長選戰，國民黨許淑華對決民進黨候選人蔡培慧，兩人學經歷豐富，選舉過程中也針對地方及相關政治議題交鋒。

蔡培慧擁有台灣大學博士學位，曾擔任九二一震災重建基金會執行祕書、台灣農村陣線發言人暨祕書長、不分區立法委員、行政院中服執行長。許淑華則是逢甲大學經營管理碩士，曾任南投縣議員、南投市長，林明溱2014年當選縣長所留立委缺額由許淑華2015年補選上。

地方人士觀察，蔡培慧與許淑華的特質「反差」很大，許淑華從參選縣議員、市長到立法委員，是一名一再練兵的選將，基層很穩固。蔡培慧則是一路念書拿到博士學位，曾在大學任教，只有選過一次區域立法委員，雙方形象、經歷背景可說是完全不同類型。

國民黨南投縣黨部主委林儒彬說，許淑華與蔡培慧的優劣勢，其實滿有「對比性」，不過許淑華耕耘地方較久，按部就班打選戰，獲勝機率較高，而蔡培慧與中央有合作管道，容易解決問題及爭取建設，這是競選優勢，而劣勢則是相對於許淑華，鄉親對蔡培慧較不熟悉。

許淑華投入選戰後，陸續遭遇碩士論文、影射背後黑金集團、遭指控賄選等風波，一名地方人士說，許淑華歷任縣議員、南投市長、立委，面對相關的抹黑攻擊，影響有限，因為過去對手也攻擊這些事，但許淑華都撐過來。

自2005年、2009年由國民黨李朝卿當選南投縣長，再到林明溱2014年連任2屆8年至2022年，國民黨在南投縣執政17年，民進黨蔡培慧扛起翻轉責任，最後由許淑華當選，延續國民黨在南投縣執政。

不過，選戰尚未結進束，由於許淑華當選縣長後，所留區域立委職缺須補選，藍、綠由誰出馬競選，結果如何，可說是縣長選戰第2回合延長賽。（編輯：卞金峰）1111126