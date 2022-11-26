台南黃偉哲連任 惟藍綠歸隊選盤更接近

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（中央社記者張榮祥台南26日電）一如台灣民眾黨主席柯文哲所言：台南在野陣營欠缺整合。台南市長黃偉哲今晚在其他4名候選人包圍下勝出，但國民黨謝龍介順利穩住藍軍基本盤，也讓台南藍綠距離拉得更近。

2018年台南市長參選爆炸，一口氣出現6名候選人，黃偉哲最終以36萬7518票奪得寶座，緊隨在後的國民黨高思博得票數31萬2874票，2人相距不到6萬票，民進黨雖如願勝選，卻被認為丟盡顏面，和副總統賴清德2次競選台南市長得票數61萬9897票、71萬1557票，簡直不可同日而語。

4年後台南市長改選，黃偉哲尋求連任，國民黨推出謝龍介雖只是市議員，確具全國性知名度，其他3人分別是老面孔的無黨籍許忠信及林義豐、「平民律師」吳炳輝，以參選人數來看，和2018年相差不多，但選舉氣氛卻冷了不少。

藍綠兩大黨在台南各有基本盤，選戰打法也差不多。黃偉哲力圖一雪前恥，衝高得票率；謝龍介積極找回中間選民對國民黨的信心；學者出身的許忠信以專業政見論述；林義豐選戰套路還是以「虧雞福來爹」名號吸引年輕票源；吳炳輝曝光度相對較低。

執政4年，黃偉哲理所當然成為其他在野候選人圍剿對象，但團隊冷處理策略成功。民進黨台南市黨部投票日前1個月民調顯示，逾5成市民盼黃偉哲續任；這個數據雖不如賴清德競選連任台南市長時的高人氣，起碼也讓綠營宛如吃了定心丸，戰況仍在控制中，黃偉哲低調行事及施政，未帶來太大的負面影響。

藍營選戰策略也很清晰，「守住基本盤」是優先目標，不讓選票流失才能為2024總統大選札根；謝龍介的「百廟祈福」及街頭、市場開講，不採大會戰交鋒，反而以游擊戰侵蝕綠營，雖無法贏得決定性勝利，卻讓國民黨持續曝光，累積小勝。

截至晚間8時30分，謝龍介得票數38萬7442票，僅落後黃偉哲43萬3388票不到5萬票，終使台南藍綠更進一步拉近距離，也顯示在藍綠陣營各自歸隊情形下，台南藍綠對決悄然成形。

不過，誠如民眾黨主席柯文哲選前所言「台南在野陣營欠缺整合，若是分散也不會贏黃偉哲，這是政治現實」。在政治版塊「綠大於藍」的台南，黃偉哲勝選連任並不意外，謝龍介雖喊出「30年投一次輪替」口號，最終依舊無法翻轉選情。

政治需要時間培養人才，市長層級人才更不容易培養，素質要夠好、時間也要夠長。2022年台南市長選情，早在開跑前就勝負已定，不過藍綠都達成戰略目標，應該能在下次選戰前累積更多勝選資源。（編輯：孫承武）1111126