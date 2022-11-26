九合一選舉挫敗 蔡英文辭民進黨主席、慰留蘇貞昌[影]
2022/11/26 20:47（11/26 21:41 更新）
民進黨主席蔡英文（左）26日晚間舉行記者會，宣布為這次九合一選舉成績不如預期，承擔所有責任，即刻辭去黨主席一職，隨後並向支持者深深一鞠躬致歉。中央社記者鄭傑文攝 111年11月26日
（中央社記者葉素萍、溫貴香台北26日電）民進黨九合一選舉挫敗，黨主席蔡英文今晚召開記者會表示，選舉成績不如預期，她虛心接受選舉結果與台灣人民的決定，身為執政黨主席，她承擔所有責任，即刻辭去黨主席一職。
蔡英文也說，雖然行政院長蘇貞昌口頭請辭，但她請蘇貞昌繼續留下來打拚，確保各項政策能推動。
九合一選舉結果出爐，國民黨囊括13縣市，並一舉拿下台北、新北、桃園、台中等六都中的四都，民進黨只拿下嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣等5縣市。
民進黨主席蔡英文今晚9時10分在中央黨部召開記者會，宣布請辭黨主席。（編輯：黃國倫）1111126
影片來源：民主進步黨
民進黨主席蔡英文（左）26日晚間舉行記者會指出，這次九合一選舉成績不如預期，她虛心接受選舉結果與台灣人民的決定，身為執政黨主席，她即刻辭去黨主席一職，承擔所有責任。中央社記者鄭傑文攝 111年11月26日
民進黨籍台北市長候選人陳時中26日晚間在競選總部自行宣布敗選，自認努力不夠並向支持者表達謝意與歉意。現場活動結束後，有支持者上前給落淚志工一個溫暖擁抱。中央社記者裴禛攝 111年11月26日
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