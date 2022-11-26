傳代理民進黨主席 陳其邁：尊重中常會

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2年前補選喊出「2年拚4年」，高雄市長陳其邁（右2）加速推動多項市政建設，「有感」施政擄獲市民的心，26日晚間宣布連任成功，誓言再拚4年。中央社記者董俊志攝 111年11月26日

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（中央社記者溫貴香、葉素萍台北26日電）民進黨主席蔡英文為九合一敗選請辭，外傳高雄市長陳其邁可望代理黨主席。陳其邁今晚表示，依規定，代理黨主席由中常委互推產生，必須尊重中常會決定，代理黨主席就是把黨務辦好。

民進黨秘書長林錫耀晚間在記者會表示，黨章規定如果黨主席由總統兼任，黨主席出缺，會盡快在中常委、中執委裡面互推一位擔任代理黨主席；其次，依照黨章規定，出缺任期超過一年必須辦理黨主席補選。

林錫耀說，因出缺任期超過一年，未來黨主席補選程序怎麼走，尊重黨的機制；如果參照2018年，當時地方大選結果不如人意，蔡英文也請辭主席，事後以一個多月的時間完成黨主席補選交接，過去的經驗也許可以做為參考依循。

民進黨內人士表示，選舉剛結束，候選人要先向選民謝票，黨主席選舉一事，可望先在下週中常會推派代理黨主席；目前陳其邁、黃偉哲、鄭文燦、翁章梁等4位縣市長是當然中常委，鄭文燦任期到12月25日，可能由陳其邁、黃偉哲、翁章梁3人中推派一人代理。

至於最後由誰代理，民進黨內人士說，由中常委們決定，再由代理黨主席辦理下屆黨主席選舉事宜。

外傳陳其邁將代理黨主席，陳其邁受訪表示，代理黨主席由中常委互推產生，必須尊重中常委們的意見，代理黨主席就是把黨務辦好。（編輯：謝佳珍）1111126