九合一選舉小黨拚議員席次 時力6台聯3基進2新黨1

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（中央社記者王揚宇、王承中、范正祥台北26日電）九合一選舉落幕，小黨苦戰力拚有收穫。時代力量表示當選1位直轄市議員、5位縣市議員；台灣團結聯盟宣布有3席議員連任；台灣基進宣布取得2席議員，是創黨以來最佳成績；新黨表示1席台北市議員連任。

在縣市議員部分，時代力量現有8席現任議員，僅新竹市議員蔡惠婷、林彥甫、廖子齊連任成功。此外，時力台中市議員候選人吳佩芸、苗栗縣議員候選人葉忠倫、嘉義市議員候選人王浩則成功當選。

時力在2018年選舉，取得16席縣市議員，其中在新竹市拿下3席成立黨團。對於本次九合一選舉，時代力量發布新聞稿指出，這次當選1位直轄市議員、5位縣市議員、1位鄉民代表以及1位里長。

時代力量表示，2022年地方選舉的結果不如預期，顯見時力仍有許多不足之處，必須向支持者致上最深的歉意，來自各界的善意提醒和批評，都會謹記在心、深自檢討。

至於台灣基進，這次提名24位議員參選人，最終李宗霖當選台南市第10選舉區（東區）議員、張博洋當選高雄市第7選舉區（三民區）議員。

台灣基進發布新聞稿指出，雖然本土派政黨在此次選舉成績不盡理想，但台灣基進分別在高雄與台南各取得一席議員，為台灣基進創黨以來最佳成績。

台灣基進主席陳奕齊指出，雖然這次台灣基進取得2席議員，是有史以來第一次，然作為「台派」政黨，反而心情沉重。他說，13個月後的總統大選，想到香港的經驗更加痛苦，台灣基進作為深綠、台灣主體性的政黨，要更努力。

台聯發布新聞稿表示，提名5人參選縣市議員，其中有3位當選，分括雲林縣1位、台南市1位、高雄市1位。

台聯主席劉一德表示，恭喜連任的3位議員，台聯雖然是小黨，但是大家不離不棄一起努力，台聯仍將繼續追求轉型正義，正名制憲，早日讓台灣走向正常國家。

此外，新黨此次分別在台北市、新北市、桃園市共提名10名議員候選人，但僅有現任的台北市議員侯漢廷成功連任。新黨發布新聞稿指出，在處於如此艱困的情況下，選戰過程中甚至接連有候選人遭暴力攻擊，依然讓原有的席位獲得連任，新黨會持續努力。（編輯：林興盟）1111126