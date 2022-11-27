王惠美連任彰化縣長 感謝縣府團隊

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（中央社記者吳哲豪彰化26日電）彰化縣長選舉結果出爐，國民黨提名的彰化縣長王惠美拿下36萬9133票，領先對手黃秀芳近10萬票。王惠美說，感謝縣府團隊用心，她會警惕自己唯有解決鄉親問題，才能取得支持。

第19屆彰化縣長選舉有3人登記參選，選舉人數為102萬8606人，投票率為64.9%，中國國民黨提名的王惠美拿下36萬9133票 ，民主進步黨提名的黃秀芳拿下27萬2817票，無黨籍蕭仁正8474票，王惠美連任成功，

下午4時投票截止，彰化縣各鄉鎮縣長選票陸續開出，王惠美一路領先，直到確定拿下過半數選票，才宣布當選；王惠美接受媒體聯訪時說，4年前她以改造彰化、翻轉命運作為選舉主軸，期望能彰化更好更進步，4年下來，她特別要謝謝縣府團隊用心，縣府努力成果是她最大的後盾。

王惠美表示，不管是站路口、在市場夜市，還是家戶拜票，她都常看到志工身影，雖然沒有國家機器輔選，卻有螞蟻雄兵幫忙，她也會常警惕自己，唯有跟鄉親接地氣、解決鄉親問題，才能取得支持。

王惠美說，未來4年她還是會為了改造彰化翻轉命運而努力，把彰化變成一個健康快樂永續的城市。

至於敗選的黃秀芳則說，自己努力不夠，才無法勝選，未來也期待中央、地方更加合作，不要讓縣政再空轉，她也會持續從中央爭取經費建設彰化。

黃秀芳指出，美好的一仗已經打過，是她自己努力不夠，未來會繼續努力，讓更多人了解她和團隊為彰化打拼的用心，她唯有一再一再的感謝鄉親支持。（編輯：吳協昌）1111126