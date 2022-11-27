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屏東首位女縣長 周春米展現柔性特質

2022/11/27 00:01（11/27 00:22 更新）
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周春米成為屏東縣首位女縣長。（中央社檔案照片）
周春米成為屏東縣首位女縣長。（中央社檔案照片）
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（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）周春米成為屏東縣首位女縣長，參選來打著「屏東向前、希望城市」營造城市榮耀感，藉著溫暖、專業的「小米姐姐」形象，展現女性從政柔性特質，親切形象深植民眾心中。

「大家好，屏東有春又有米，我是周春米。」周春米每每登台，總以台語口述自我介紹當開頭，其實名為「春米」有深意，蘊含著家人的愛與期待。她曾透露，名字是父親取的，家有3個哥哥，自己排行老么，父親希望以後家裡「有米可以剩」，「春米」台語發言與「剩米」雷同，希望以後不用為生活煩惱。

56歲的周春米畢業於台灣大學法律系，考上司法特考後任法官7年、轉任律師15年，當了2屆民進黨不分區立委，也曾任屏東歷任縣長蘇嘉全、潘孟安的法律顧問。

出身政治家庭的周春米，父親是國民黨前屏東縣議員周輝煌，從小見父親在基層服務，理性問政、沒有太多黨派考量。不過踏上政治路，緣起長期擔任民進黨公職及民代的法律顧問，加深革命情感外，更在任屏東律師公會理事長時被民進黨相中進入不分區立委名單中。

即使沒有地方選舉歷練，踏上政治路的周春米不忘初心，藉由法律專業解決鄉親困難，經常獨自開車南下恆春往返百里協助法律諮詢；在國會推動司法改革；八八風災雙園大橋斷橋，協助受難者家屬組義務律師團，向政府提起國賠訴訟，展現專業、溫情一面。（編輯：孫承武）1111126

#周春米
#民進黨
#環台選情
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