金門縣議會19席 7新人可望帶來新氣象

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金門縣議員選舉結果26日晚間出爐，前縣議員許建中的兒子許大鴻（圖）順利當選，成為議會新面孔，可望帶來新氣象。圖為許大鴻111年10月21日在號次抽籤時秀出所抽到號次。中央社記者黃慧敏攝 111年11月26日

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（中央社記者黃慧敏金門縣26日電）金門縣第8屆縣議員選舉結果今晚出爐，19席中，無黨籍占11席、國民黨籍7席、民進黨1席。現任議員12人順利連任；另有楊育菡等7名新面孔加入，預料為議會帶來新氣象。

第7屆金門縣議會的19席，包括國民黨10席、無黨籍8席，另致公黨1席。今晚選舉結果，無黨籍增加3席，達11席；另國民黨7席、民進黨1席。

今天議員選舉中，有12名資深議員繼續為民喉舌，同為國民黨籍的現任議長洪允典，以及烈嶼鄉縣議員洪成發有意問鼎議長寶座。至於國民黨縣現任副議長周子傑是否再次角逐則態度不明朗。

另外，民進黨金門縣黨部主委兼「小英之友會」會長蔡其雍首次出馬參選縣議員，以1943高票當選，是繼陳滄江後金門第2位綠營民代。他同時展現高度企圖心，已計劃角逐縣議會副議長。

這屆金門縣議員選舉有32人參選，7名新人包括素人參政的楊育菡、陳錦偉，以及前縣議員許建中之子許大鴻、代兄上陣的張雲量、轉換跑道的陳泱湖、王國代，以及蔡其雍。

這次議員選舉中頗富戲劇性變化的是上屆全縣最高票當選的前媒體人董森堡，在今天開票接近尾聲時排名第10，原以為被現任縣議員唐麗輝的婦女保障名額排擠而落選，因而在臉書自行宣布敗選。沒想到縣選委會公布最後得票數，董森堡反倒以12票之差擠掉另1名縣議員楊永立。此外，資深議員王碧珍也意外落馬。

另外，第2選區縣議員當選人楊育菡出身官澳，年紀不到30歲，捨棄原本的縣府觀光處公職工作投身選戰，要以自身行銷觀光經驗，發展金門休憩旅遊新亮點。（編輯：孫承武）1111126

金門縣議員選舉結果26日晚間出爐，無黨籍候選人楊育菡脫穎而出順利當選，成為議會新面孔。圖為楊育菡111年10月21日出席候選人號次抽籤畫面。中央社記者黃慧敏攝 111年11月26日