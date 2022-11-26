行政院：蘇貞昌接受總統慰留 堅守崗位
2022/11/26 21:53（11/26 22:09 更新）
民進黨九合一選舉挫敗，行政院長蘇貞昌（中）第一時間向總統蔡英文口頭請辭但獲慰留。圖為蘇貞昌26日偕同夫人詹秀齡（左）前往新北樹林投票。中央社記者趙世勳攝 111年11月26日
（中央社記者賴于榛台北26日電）民進黨九合一大選選況不佳，行政院長蘇貞昌第一時間向總統蔡英文口頭請辭但獲慰留。行政院發言人羅秉成晚間指出，蘇貞昌答應蔡總統，願意堅守崗位留下來繼續推動各項政務。
民進黨九合一選舉挫敗，黨主席蔡英文晚間召開記者會表示，選舉成績不如預期，她虛心接受選舉結果與台灣人民的決定，並即刻辭去黨主席一職；雖然蘇貞昌口頭請辭，但她請蘇貞昌繼續留下來打拚，確保各項政策能推動。
羅秉成晚間透過媒體群組指出，感謝外出投票民眾配合相關規定，也感謝中選會與各地選務人員的辛勞，以及警察人員維持秩序，使此次選務工作能夠平順完成，未來幾個月內尚有嘉義市長選舉以及數名立法委員補選事宜，也請中選會妥適規劃。
羅秉成也轉述，蘇貞昌表示，雖然此次是地方公職人員選舉，但身為執政團隊的一員，他認為有必要為選舉結果負起政治責任，所以第一時間向蔡總統口頭請辭。
羅秉成說，不過蔡總統提醒並要求蘇貞昌，由於現在國內外情勢險峻，更需要穩定的內閣守護台灣，蘇貞昌則答應蔡總統，願意堅守崗位留下來繼續推動各項政務。（編輯：楊凱翔）1111126
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