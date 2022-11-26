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國民黨勝選 朱立倫籲蔡英文回來當總統、別只當主席

2022/11/26 21:33（11/26 23:02 更新）
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九合一選舉結果大勢已定，國民黨主席朱立倫（左）26日晚間在中央黨部中山廳舉行記者會，針對選舉結果發表談話。中央社記者謝佳璋攝 111年11月26日
九合一選舉結果大勢已定，國民黨主席朱立倫（左）26日晚間在中央黨部中山廳舉行記者會，針對選舉結果發表談話。中央社記者謝佳璋攝 111年11月26日
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（中央社記者王承中台北26日電）國民黨主席朱立倫今天表示，這次勝選是台灣人民的勝利，也是所有非綠陣營的勝利。他呼籲總統蔡英文回來擔任總統，不要只做民進黨主席，只為權力，而不顧全民福祉。

2022縣市長選舉結果今天晚間揭曉，全國22縣市中，除嘉義市長選舉延後外，國民黨囊括13縣市。相較2018年贏得15縣市，此次縣市長選舉雖然執政縣市減少，但國民黨成功拿下六都中的台北市、新北市、桃園市及台中市。

朱立倫今天在晚間8時40分許，率領副主席連勝文、夏立言、秘書長黃健庭等黨內一級主管在國民黨中央黨部中山廳召開記者會，對九合一選舉發表談話。在發表談話前，朱立倫先率所有與會幹部深深一鞠躬，感謝台灣民眾對國民黨的支持。

朱立倫表示，感謝大家共同站出來，展現台灣的民主。這不單單是國民黨的勝利，這是台灣人民的勝利、台灣民主的勝利，也是所有非綠陣營的勝利。也要感謝所有國民黨提名的候選人及其團隊，在前線努力打拚，尤其要特別感謝在台南、高雄、屏東及嘉義縣等艱困選區打拚的同志。

朱立倫指出，他身為黨主席，作為總教練，一直堅持國民黨要走對的路、提對的人，這次的勝選讓大家看到，國民黨走正道的路露出曙光，未來的路還非常遙遠，挑戰還很多，不可以鬆懈。國民黨一定堅持走中道、理性、穩健的路，結合最多社會中道力量，成為國民黨最主要的支持者。

朱立倫表示，國民黨不會走偏鋒，更不能走極端，會時刻提醒，台灣人民的利益就是國民黨最大的利益，台灣人民的需求，就是國民黨努力的目標，同時也會堅持捍衛中華民國、民主自由，也會努力做到維護區域和平。護台灣、保民主、拚未來，真正的愛台灣是國民黨的中心任務。

朱立倫指出，這場選戰國民黨知道團結努力才有機會勝選，台灣人民給國民黨機會，所有黨籍當選同志，都要努力好好做事，大家堅定信念，走對的路，國民黨中央一定提對的人，無私無我為台灣人民奉獻，讓國民黨2024才有機會勝選。

朱立倫表示，這場選戰還沒結束，之後還有嘉義市長選舉、台北市立委補選、南投縣立委補選，全黨上下一定要全力支持提名的嘉義市長候選人黃敏惠，全力面對立委補選，要全力加油，沒有絲毫鬆懈的空間，要秉持團結的心，打贏每場勝仗。

另外，朱立倫也表示，濫用人民賦予的權力，掌控媒體、操控民意、動用網軍，最後只會被民眾所唾棄。他向總統兼民進黨主席蔡英文喊話，呼籲蔡總統回來擔任總統，不要只做民進黨主席，只為權力，而不顧全民福祉。（編輯：翟思嘉）1111126

國民黨主席朱立倫（左）26日晚間在中央黨部中山廳，針對這次九合一選舉結果發表談話，感謝偉大的台灣人民。中央社記者謝佳璋攝 111年11月26日
國民黨主席朱立倫（左）26日晚間在中央黨部中山廳，針對這次九合一選舉結果發表談話，感謝偉大的台灣人民。中央社記者謝佳璋攝 111年11月26日
#國民黨
#朱立倫
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