盧秀燕連任成功 「媽媽市長」形象經營奏效

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（中央社記者蘇木春台中26日電）國民黨籍台中市長盧秀燕連任成功，盧秀燕從上屆參選市長，便定調「媽媽市長」強調社福與教育政策；學者觀察，台中被稱為「搖擺州」，選舉結果看來盧秀燕在形象經營上是成功的。

盧秀燕民國50年8月生，淡江大學國際事務與戰略研究所碩士，歷任台灣省議員、第4屆到第9屆立委，上一屆市長選舉以20萬票的差距擊敗尋求連任的前台中市長林佳龍，從政超過20年可以說是戰無不勝。

盧秀燕從上一屆競選台中市長時便定位為「媽媽市長」，主打反空氣污染與拚經濟政策，入主台中市政府後除兌現競選承諾的長輩健保費補助，並加強各項教育、社福政策，大量增加公托設施，訴求照顧銀髮族與小孩，以減低年輕世代負擔。

對於「媽媽市長」角色遭對手陣營批評需要遠見，盧秀燕接受媒體聯訪時強調，她上任後秉持「不能開工的開工，不能完工的完工」，推動多項重大工程建設，在媒體各項評比成績都是第一，大的建設媽媽市長、女性也能做。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，盧秀燕配合中央防疫政策，多次開設大型疫苗施打站，設置集中檢所安置武漢包機返台的台商，前衛生福利部長陳時中，就曾公開感謝盧秀燕配合防疫，並表示相信歷史都會記上一筆。

這屆市長選舉，盧秀燕與國民黨籍10名女性縣市首長候選人，共同組成「十全十美．女力挺台灣」，盧秀燕更擔任起母雞角色，到各縣市為其他候選人輔選，甚至有候選人到台中取經銀髮族、社會福利與捷運政策。

東海大學政治系教授張峻豪接受中央社記者電話訪問時表示，台中被很多人戲稱搖擺州，以盧秀燕來講，看了2014、2018年的台中市長選舉，台中的中間選民力量非常強，在選戰過程中如何盡量不要讓選民討厭，變得相對重要。

張峻豪說，盧秀燕以媽媽市長較為溫和的形象是很重要的策略，這次台中市長選舉選情相對較冷，也不太有積極的議題，盧秀燕也沒有太多主動的發言，甚至很多發言都找「代言人」來幫忙，最終選舉結果看來盧秀燕在形象經營上是相當成功。（編輯：卞金峰）1111126