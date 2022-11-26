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謝國樑宣布當選基隆市長 哽咽跪謝上帝給予依靠

2022/11/26 19:42（11/26 20:01 更新）
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國民黨基隆市長候選人謝國樑（粉衣者）26日晚間在七堵競選總部自行宣布當選基隆市長，激動跪地感謝上帝，也感恩市民朋友相挺支持。中央社記者王飛華攝 111年11月26日
國民黨基隆市長候選人謝國樑（粉衣者）26日晚間在七堵競選總部自行宣布當選基隆市長，激動跪地感謝上帝，也感恩市民朋友相挺支持。中央社記者王飛華攝 111年11月26日
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（中央社記者高華謙基隆26日電）國民黨基隆市長候選人謝國樑今晚6時宣布當選基隆市長，並跪謝上帝。他哽咽地表示，這場選舉準備超過3年時間，有一度覺得自己不一定能撐下去，上帝是他最大依靠。

謝國樑今晚近6時抵達競選總部，他接受媒體聯訪時哽咽地說，他與團隊為了這場選舉準備超過3年，也用很認真、努力態度打這場選戰，現在終於有好結果。

他表示，首先要感謝上帝，因為在這一路上，上帝是給他最大支撐、也是他最大的依靠，「我在這邊要誠懇跪謝我的上帝，我的信仰」。

謝國樑說完，就跪地、頭抵著地板約5秒鐘。

謝國樑隨後在民眾高喊「基隆市長謝國樑」下上台致詞，他指出，準備這場選舉超過3年時間，真的非常不容易，期間他碰過很多低谷與困難，甚至有一度覺得自己不一定能撐下去。

他表示，今天他能站在這裡，未來有機會以基隆市長身分服務市民，他要感謝他的上帝，「如果今晚有任何掌聲與榮耀 ，我希望能歸給祂」。

謝國樑說，他最感謝的是基隆市民肯定與支持，以及他的團隊，這場勝利是屬於大家、屬於每個人的，他會以市民的僕人、上帝的僕人這樣心境，做好每個該盡的義務與工作。

他指出，很感謝妻子、也就是女兒「小愛」的媽媽，這是他結婚後夫妻經歷的首場選舉，妻子在選戰過程中壓力很大，因為她從沒看過台灣選舉的嚴苛過程，感謝妻子做他後盾，把「小愛」顧好，讓他安心面對這場選舉。（編輯：戴光育）1111126

國民黨基隆市長候選人謝國樑（右）26日晚間自行在七堵競總宣布當選，讓基隆綠地變藍天，並與妻子國中薇（左）一起登台，感謝民眾支持相挺。中央社記者王飛華攝 111年11月26日
國民黨基隆市長候選人謝國樑（右）26日晚間自行在七堵競總宣布當選，讓基隆綠地變藍天，並與妻子國中薇（左）一起登台，感謝民眾支持相挺。中央社記者王飛華攝 111年11月26日
#謝國樑
#上帝
#基隆
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