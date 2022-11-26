謝國樑「小愛爸爸」人設 擄獲年輕族群認同

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國民黨基隆市長候選人謝國樑（右）26日晚間自行在七堵競總宣布當選，讓基隆綠地變藍天，並與妻子國中薇（左）一起登台，感謝民眾支持相挺。中央社記者王飛華攝 111年11月26日

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（中央社記者王朝鈺基隆26日電）國民黨基隆市長候選人謝國樑在這次選戰，從「小愛爸爸」形象建立、議題設定到整體行銷策略，都鎖定相對弱勢的年輕票源，最終為國民黨搶下「台灣頭」市長席次。

謝國樑競選辦公室發言人余治明指出，謝國樑家族在基隆長期深耕，對於中老年選票有一定優勢，謝國樑在基隆沉寂多年後復出，相對年輕人對謝國樑較不熟悉，年輕選票成了這次勝選關鍵。

余治明表示，謝國樑除率先掛出看板，大力推動18歲公民權修憲複決，且競選看板幾乎都與政見結合，包含親子遊樂空間、社區型健身中心、青年電動機車等政見，都緊扣年輕人感興趣議題，也讓選民能一目了然。

余治明指出，交通建設是歷屆基隆市長選舉重要議題，謝國樑將捷運發展結合基隆產業基地開發，凸顯增加在地就業機會思維，更讓年輕人看見這座城市的希望與發展的可能性，深獲剛步入社會年輕選民認同。

至於行銷手法，謝國樑競選辦公室副總幹事林昱志說，謝國樑因女兒「小愛」患有重度聽損，更能感同身受決心為弱勢發聲，這次參選以「小愛爸爸」建立起個人形象，帶給選民親切、溫暖、有愛的慈父意象，也更能貼近年輕選民。

林昱志表示，相關文宣及看板設計也跳脫傳統思維，聘請漫畫家設計「小愛爸爸」、「小愛媽媽」及「小愛」的Q版動漫風，讓年輕人眼睛為之一亮，就連Instagram帳號排版也精心設計，運用粉紅色基調以圖文呈現，讓粉絲一眼就能看見相關政策及議題。（編輯：戴光育）1111126