謝國樑金星案直球對決 暌違8年基隆綠地變藍天

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九合一選舉26日下午4時起陸續開票，在基隆市長選舉部分，國民黨候選人謝國樑（右）晚間近6時出面自行宣布當選，感謝支持者一路相挺。中央社記者王飛華攝 111年11月26日

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（中央社記者王朝鈺基隆26日電）國民黨推出謝國樑參選基隆市長，暌違8年藍天再現，謝國樑面對綠營猛轟金星公司涉洗錢，選擇直球對決並提告，而對手蔡適應與黑道牽扯試圖切割說不清，成了壓垮駱駝的最後一根稻草。

謝國樑競選辦公室副總幹事林昱志表示，謝國樑曾任3屆立委，即便後來淡出政壇多年，但以謝家3代在基隆從政、經商、辦學的影響力，名聲早已深植人心，已有一定的基本盤。

林昱志說，謝國樑深知年輕人對他較不熟悉，決定參選後便提前起跑布局，以溫暖的小愛爸爸形象復出，提出基隆科學園區、免費青年電動機車、托育津貼比照新北市、打造海景樂園等，深獲年輕人和家長認同，大破大立行事風格，直擊在地人痛點，相較民進黨基隆市長候選人蔡適應的政見，大多延續基隆市長林右昌建設，顯然與中間選民期待有很大落差。

至於外在情勢，謝國樑競選辦公室發言人余治明指出，民進黨對謝國樑採取猛攻狂打手法，尤其是金星案，甚至將謝國樑貼上洗錢標籤，謝國樑面對質疑回應有條不紊，且技巧性不在第一時間提出事證，避免讓對手有窮追猛打機會，所有事證備妥後，立即親上火線一次說清楚，並對抹黑言論提告，證明自身清白。

余治明說，相較謝國樑直球對決，蔡適應被外界質疑與黑道牽扯不清，有如滾雪球般越滾越大，而蔡適應面對質疑卻屢次以閃躲、切割方式回應，更讓中間選民生疑，兩人一來一往，拉開彼此差距。（編輯：李錫璋）1111126

影片來源：中央社