九合一選舉共70件72人涉違選罷法 逾半為撕毀攜出選票

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九合一選舉26日上午8時起投票，警政署統計，截至下午4時投票結束，全國涉違反選罷法共計70件72人。圖為民眾戴著口罩在新北市育林國中投票。中央社記者趙世勳攝 111年11月26日

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（中央社記者林長順台北26日電）九合一選舉併首次修憲複決今天投開票，警政署統計，截至下午4時投票結束，全國涉違反選罷法共計70件72人，其中以撕毀、攜出選票37件39人及攜帶手機進入投票所24件24人較多。

另外，投票日從事競助選活動6件6人；投票所30公尺內喧嚷干擾勸誘，經警衛制止仍繼續為之2件2人；投票所內有不正當行為，不服制止，經主任管理員令退出而不退出1件1人。

依公職人員選舉罷免法規定，故意撕毀領得選舉票或罷免票者，可處新台幣5000元以上、5萬元以下罰鍰；除非是執行公務者，否則任何人不得攜帶手機、具攝影功能的器材進入投票所，違者可處3萬元以上、30萬元以下罰鍰。

公民投票法也規定，將公投票或選舉票以外之物投入票匭，或故意撕毀領得公投票者，處5000元以上、5萬元以下罰鍰。

另外，政黨及任何人都不能在投票日從事競選、助選或罷免活動，違者可處50萬元到500萬元的罰鍰；如果經警察制止還不聽從，還可以按次連續處罰。

選罷法也規定，在投票所四周30公尺內，喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金。

在投票所或開票所喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，選務人員應制止，若不服制止，主任管理員應會同主任監察員令其退出。經令其退出而不退出者，依選罷法規定，可以處2年以下有期徒刑、拘役或科20萬元以下罰金。（編輯：戴光育）1111126