遭指未主動給公投票 北市選委會：加強教育訓練

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（中央社記者陳昱婷台北26日電）九合一選舉併憲法修正複決案今天投票，台北市有民眾反映投票所選務人員不主動給公投票，選委會表示，選務人員不會也不該問是否要領票，未來將加強落實教育訓練。

這次投票，台北市選民應領到市長、市議員、里長及18歲公民權憲法修正複決案共4張選票，不過有民眾在臉書反映，自己的投票所出現選務人員不主動給公投票狀況。

網友指出，他上午到內湖區麗湖國小第495投開票所領票後，發現自己沒有領到公投票，詢問選務人員卻得到「有問才有」的回答，於是他反問，「公投不是公民應有的義務嗎」，另一名選務人員則說，「因為有人不投公投」。

這名網友說，在他前面還有選務人員主動詢問一名長輩「要不要領公投票」，但長輩搞不太懂，所以就沒領。

還有網友說，他家人分別在中山區第918號投開票所、松山區第728號投開票所，都在領票時遇到技術性詢問是否全領的狀況，並目睹後方排隊的選民沒領到選票，甚至當下明確反映不該如此詢問，還被指控「妨礙選務工作」。

這名網友指出，這事件嚴重影響台灣民主選舉，選務人員應負起行政責任，他已經向選委會及區公所投訴，也呼籲民眾幫忙制止惡質選務人員。

台北市選舉委員會回應，選務人員在核對民眾身分證、容貌後，就會依照111年地方公職人員選舉人及18歲公民權修憲複決案投票權人名冊發給選票，由於兩者資格不同，所以的確可能會出現有人沒領公投票的狀況。

但是，選委會指出，依照SOP，選務人員不會也不該主動詢問要幾張票，且即使民眾表明不領特定選票，選務人員也會在票上註記後回收。

選委會表示，已接獲民眾檢舉，選務人員都是從外招募並進行至少2小時的實體教育訓練，未來加強落實教育訓練。（編輯：方沛清）1111126