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朱立倫穿KMT外套投票惹議 中選會：地方選委會將依法認定

2022/11/26 16:54（11/26 16:58 更新）
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國民黨桃園市長候選人張善政（右4）26日上午在妻子張琦雅（右3）及國民黨主席朱立倫（右2）的陪同下前往投票。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月26日
國民黨桃園市長候選人張善政（右4）26日上午在妻子張琦雅（右3）及國民黨主席朱立倫（右2）的陪同下前往投票。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月26日
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（中央社記者陳俊華台北26日電）國民黨主席朱立倫今天投票時穿著印有「KMT」字樣的外套，引發爭議。中選會副主委陳朝建說，如有具體檢舉個案，地方選委會將依法定程序審認；國民黨說，後續會特別小心。

國民黨主席朱立倫上午到戶籍地桃園市八德區投票時，身穿有國民黨英文縮寫的「KMT」字樣外套，遭質疑違反選罷法。

陳朝建接受中央社記者訪問時表示，若有具體檢舉個案，地方選委會將會依法定程序審認，其餘沒有其他評論或回應。

國民黨副發言人楊智伃在接受中央社記者訪問時表示，一切依相關的規定，「要更謹慎的部分，我們後續會特別小心」。

公職人員選舉罷免法第65條規定，在投票進行期間，穿戴或標示政黨、政治團體、候選人的旗幟、徽章、物品或服飾，不服制止者，主任管理員應會同主任監察員令其退出。（編輯：林興盟）1111126

#國民黨
#朱立倫
#陳朝建
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