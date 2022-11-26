九合一投票日已47人涉違選罷法 逾半為撕毀攜出選票

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警政署統計，截至26日下午1時，全國涉違反選罷法共件47人，其中撕毀、攜出選票有28人。圖為高雄投票所民眾排隊投票。中央社記者董俊志攝 111年11月26日

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（中央社記者林長順台北26日電）九合一大選併首次修憲複決今天投開票，警政署統計，截至下午1時止，全國涉違反選罷法共計45件47人，其中以撕毀、攜出選票26件28人及攜帶手機進入投票所14件14人較多。

今天是九合一地方公職選舉結合修憲公民複決投票日，內政部長徐國勇到警政署選舉治安指揮所，向全國警察轉達總統及行政院長的慰勉之意，對於選舉活動期間全國警察積極投入查察賄選、選舉治安維護及淨化治安的努力，表達肯定及感謝。

徐國勇表示，這次地方公職選舉是最大型選舉活動，台灣長期累積的寶貴民主經驗也反映在民眾理性參與選舉的過程。

警政署長黃明昭指出，警方截至11月25日，賄選案件已查獲602件1705人、查緝選舉賭盤46件88人等成果，動員警民力7萬5000人進行縝密部署及派遣副署長等重要幹部分區督訪。

徐國勇除了感謝警察選舉維安、查賄的辛勞及貢獻，並表示查賄無期限、無底線也無上限，對於賄選投開票日及選後仍應加強查察賄選及幽靈人口等案件，查獲後立即發布成果，以嚇阻不法，確實維護選舉公正。

他說，今天除了發生零星選務案件外，相比過去選舉較為平順，期勉並提醒全體警察持續提高警覺、認真執勤，確保選舉平安、平順、平穩完成。

警政署統計，今天截至下午1時止，全國涉違反選罷法共計45件47人，其中以撕毀、攜出選票26件28人及攜帶手機進入投票所14件14人較多。警政署呼籲民眾理性參與投票，配合選務作業，避免誤觸選舉法令，共同維護此次選舉所代表的自由民主及法治價值。

公職人員選舉罷免法第108條第1項規定，將領得之選舉票或罷免票攜出場外者，可處1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣1萬5000元以下罰金。另外，選罷法第110條第8項規定，故意撕毀領得之選舉票或罷免票者，可處5000元以上5萬元以下罰鍰。（編輯：管中維）1111126