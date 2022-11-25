九合一選舉開票何時結束？中選會拚當日完成不拖到隔天

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（中央社記者賴于榛台北25日電）2018年九合一選舉併10項公投舉行，卻發生開票至翌日凌晨的情形。面對明天九合一併修憲複決公投，中選會主委李進勇今天說，他對開票時程的底線是「今日事今日畢」，不希望拖到隔天，將往這個方向全力衝刺。

中選會今天舉行選前記者會，李進勇、副主委陳朝建、中華電信董事長謝繼茂等人皆出席說明選務準備情況。

2018年九合一選舉併10項公投舉行時，發生投開票日當天全國多處投票所大排長龍情形，甚至下午4時開票時，仍有許多投票所還在投票，直到25日凌晨3時2分才完成所有開票作業的狀況。

今年則是修憲複決公投併九合一同時舉辦，對於開票時程的預估，李進勇今天回應媒體時指出，開票順序將先開選舉票、再開公投票，開票重點是確實、精準，不容許有差錯，同時因為社會各界關心選舉結果，迅速也很重要。

至於幾點能完成開票，李進勇說，他的底線是「今日事今日畢」，不希望拖到隔天，將往這個方向全力衝刺。（編輯：林淑媛）1111125