立委提編預算助青年返鄉投票 教育部憂影響中立

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（中央社記者陳至中台北24日電）中國國民黨籍立委林奕華今天在立法院提議，政府應考慮編預算，協助青年返鄉投票。教育部長潘文忠則擔心會影響教育單位的客觀中立。

九合一縣市長選舉與18歲公民權修憲複決將於11月26日舉行，包括台灣學生聯合會及各校學生團體紛紛透過募款等方式，透過返鄉專車減輕學子負擔。不過台灣大學學生組織因人手不足，今年決定不籌辦返鄉專車，在網路上引發討論。

潘文忠今天到立法院專題報告「依12年國教課綱編輯之教科書審查機制相關規範」，國民黨立委林奕華質詢時提到，今年有18歲公民權複決，對青年很重要，不管選情對那個政黨有利或不利，政府都應鼓勵學生返鄉投票。

林奕華表示，終極目標應是推動「不在籍投票」，對學生才是最大保障。現階段則可考慮由政府編列預算，開設返鄉專車，由民間籌辦會有資金來源的問題，擔心有賄選的疑慮。

對此，潘文忠表示，考量選務和台灣交通便利性，是否一定要由公部門籌備專車，值得參酌。每次大選，教育單位都嚴守客觀中立，絕對不會介入，任何舉措都可能讓人質疑。

潘文忠也提到，因COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情，學生須返鄉隔離，教育部提供協助「義不容辭」。但若是為選舉開專車，「還是要斟酌」。（編輯：卞金峰）1111124