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九合一選舉確診者無法投票 李進勇：依法行政並保護投票權人

2022/11/25 11:09（11/25 11:35 更新）
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中選會主委李進勇指出，選務防疫計畫是為了保護投票權人與選務人員的安全與健康，且皆依法行政。（中央社檔案照片）
中選會主委李進勇指出，選務防疫計畫是為了保護投票權人與選務人員的安全與健康，且皆依法行政。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北25日電）針對台權會透過行政訴訟質疑確診者無法投票一事，中選會主委李進勇今天指出，選務防疫計畫是為了保護投票權人與選務人員的安全與健康，且皆依法行政。

明天就是九合一大選暨修憲複決公投投票日，中選會今天舉行選前記者會，李進勇、副主委陳朝建等人皆出席說明選務準備情況。

針對台權會提起行政訴訟一事，李進勇回應媒體詢問時指出，中選會的選務防疫計畫，都是遵照中央流行疫情指揮中心的防疫指引，也符合傳染病防治法規定，主要是為了保護投票權人與選務人員的安全跟健康依法行政。

他說，中選會跟指揮中心先前也已多次說明，他對外界的指教沒有評論。

針對媒體報導前民進黨立委沈富雄與李進勇曾交換選務防疫意見，還提及確診者投票「不放人」等語，李進勇今天親自澄清指出，當天清晨5時30分，天還沒有大亮，兩人是在巷內昏暗的豆漿店偶遇不到2分鐘，僅簡短寒暄。

另外，指揮中心日前估計「約有5至7萬人」會因確診明天無法投票，李進勇則說，中選會對此沒有相關統計資料。（編輯：翟思嘉）1111125

#九合一選舉
#中選會
#李進勇
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