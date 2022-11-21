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專家建議確診者穿隔離衣投票 王必勝：可行性不高

2022/11/21 15:02（11/21 15:52 更新）
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中研院士陳培哲建議確診者可穿隔離衣出門投票。對此，指揮中心指揮官王必勝表示，可行性不高。圖為1月高雄民眾穿隔離衣前往篩檢。（中央社檔案照片）
中研院士陳培哲建議確診者可穿隔離衣出門投票。對此，指揮中心指揮官王必勝表示，可行性不高。圖為1月高雄民眾穿隔離衣前往篩檢。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵、陳婕翎台北21日電）中研院士陳培哲建議COVID-19確診者可穿上隔離衣後出門投票。對此，指揮中心指揮官王必勝說，會有標籤化問題，而且穿隔離衣是個專業等問題，因此可行性不高。

26日是九合一大選投票日，中央研究院院士、台大醫學院教授陳培哲提出確診隔離者出門投票解方，建議可讓COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者可穿上醫療院所使用的隔離衣，穿好之後再從外面消毒，在沒有傳染的風險下出門投票。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天在記者會中表示，謝謝陳培哲提出的建議，但這個在一個月之前就討論過，認為可行性不高。

王必勝說，如果民眾投票時看到排隊隊伍中有好幾個穿隔離衣的投票者，感受會是什麼、「確診者會願意穿隔離衣去投票嗎？」

王必勝表示，還有標籤化的問題，這些都不是很妥適，加上穿脫隔離衣是醫事專業動作，是要現場教導確診者怎麼穿？要怎麼送隔離衣給確診者等都是問題，且投開票所有一萬多個，是個龐大工程，因此可行性不高。

對於可能有民眾為了投票而不願意快篩，王必勝表示，的確不排除有這種可能性，但投開票所有很好的準備，包含動線、消毒等，也有規劃綠色通道，要給有症狀的民眾投票。

王必勝呼籲，快篩陽性及有症狀的民眾不要出門投票，不要傳染給別人。（編輯：陳清芳）1111121

#九合一
#確診者投票
#王必勝
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