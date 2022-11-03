確診者隔離縮短至3天？莊人祥：暫時不考量

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北3日電）指揮中心昨天公布，自11月14日起，COVID-19確診者隔離天數縮至5天，外界關注是否進一步縮短至3天，指揮中心發言人莊人祥說，確診3天內較具傳播力，暫時不考量調整。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心分2階段鬆綁確診者隔離及自主健康管理天數，第1階段為「7+n」方案，11月7日起上路，隔離天數維持7天，但放寬原先的7天自主健康管理天數，個案解除隔離後，若快篩陰性可提早解除。

第2階段為「5+n」方案，自11月14日起上路，確診者隔離天數縮短至5天，期滿無論快篩結果，皆可自由外出，須全程配戴口罩。解除隔離後，快篩陽性者須持續自主健康管理，最多7天；若快篩結果為陰性者，同樣可以提早解除自主健康管理。

莊人祥今天下午在疫情記者會中提醒，自主健康管理期間，民眾應避免出入無法保持社交距離或容易近距離接觸不特定對象場所，禁止聚餐、聚會等近距離或群聚型活動，如須前往醫院陪、探病或就醫檢查等，應遵守現行醫療應變措施。

快篩陽性自主健康管理者，在投票日當天，儘量不要接觸65歲以上長者或幼兒等脆弱族群，多加利用酒精等落實消毒，建議投票所保持良好通風。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，據資料顯示，隔離5天後，快篩陽性者仍具有傳染力可能性約為4至5成，提醒民眾仍要遵守相關規定，避免社區傳播。

媒體詢問，指揮中心分2階段鬆綁確診者隔離及自主健康管理天數，外界質疑造成民眾混亂，是否有特殊考量，莊人祥解釋，「7+n」方案是專家小組早在9月底通過，昨天專家會議進一步認為國內疫情已脫離高峰期，疫苗涵蓋率加上確診率，社區已有一定群體保護力，同意「5+n」方案。

隨著確診者隔離天數縮短，多數國內專家認為，下一步將會是討論COVID-19法定傳染病從第5類降至第4類，建議指標為下一波變異株是否流行，及是否解除緊急公衛事件，預估改分類時機為年底或明年初，莊人祥認為，降級還須考量監測系統、藥物都能有配套。（編輯：陳政偉）1111103