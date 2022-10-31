XBB、BF.7變異株皆驗出本土首例 研判社區感染

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中央流行疫指揮中心31日公布，新增165例Omicron亞型變異株確定病例，國際關注的XBB、BF.7首見本土社區感染。圖為台北市一間醫院急診室候診人潮。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬、陳婕翎台北31日電）COVID-19疫情流行病毒株不斷變異，中央流行疫指揮中心今天公布，新增165例Omicron亞型變異株確定病例，國際關注的XBB、BF.7首見本土社區感染，個案曾接種3劑疫苗。

指揮中心公布，國內新增165例Omicron亞型變異株確定病例，分別為139例本土個案（134例BA.5、1例BF.7、1例XBB、3例BA.2），XBB、BF.7為本土首例；境外移入有26例（14例BA.5、5例XBB、1例BQ.1/BQ.1.1、5例BA.2.75、1例BA.2）

根據指揮中心的資料，XBB變異株本土個案為北部本國籍40多歲男性，有接種3劑疫苗，未曾接觸國外返台人士，8月30日曾確診，10月15日出現發燒咳嗽流鼻水，10月17日快篩陽性，就醫以後醫師評估重複感染確診，因為沒有境外接觸史，所以評估為社區感染。

驗出BF.7本土個案為南部本國籍60多歲女性，有接種3劑疫苗，10月19日發病，當天因症狀就醫，PCR陽性確診，並非重複感染，經實驗室定序為BF.7，無國外接觸史，研判為社區感染。

另外，根據指揮中心對BA.5國內最新基因定序結果，新驗出BA.5本土個案驗出率為96%，驗出BA.2變異株有3例，占2%。

指揮中心同時公布上週境外移入COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者感染的病毒各變異株檢驗結果，BA.5占一半（54%），至於Omicron最新亞型變異株BQ.1或BQ.1.1，上週未驗出。

今天新增6例XBB變異株境外移入，來源為新加坡2例，其餘印尼、印度及泰國各1例；BQ.1變異株境外移入，來自加拿大。個案皆是入境時有症狀，機場採檢檢出，症狀為發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、頭痛、嘔吐。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，世界衛生組織（WHO）10月27日分析新加坡、印度等國資料認為，相較於其他Omicron主要流行株，XBB變異株未增加疾病嚴重度，但有較高重複感染機率，主要發生於Omicron流行前（如Alpha或Delta）的感染者。

羅一鈞說，尚無證據顯示XBB對於近期感染Omicron有免疫逃脫。

世衛10月26日指出，全球已發現超過390種Omicron次分支變異株，目前BA.5變異株占比約為77.1%，仍為全球主流株且持續變異，演化的新型變異株BQ.1及其子代變異株傳播快速，受影響國家數及病例數持續增加，已於至少65個國家檢出，占比約6%。

另外，BA.4.6變異株及其子代已於至少87個國家檢出，占比約4.4%；BA.2.75變異株及其子代已於至少63個國家檢出，占比約為3.2%；另XBB變異株及其子代已於至少35個國家檢出，占比約1.3%，需密切監測國際間之病毒株演變與流行。

羅一鈞說，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑對BA.5等變異株仍具保護力，並可降低因感染COVID-19造成的重症、住院或死亡風險。民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。（編輯：陳清芳）1111031

（指揮中心提供）

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