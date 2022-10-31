疫情降回單日增2萬例 4旬男確診隔日家中猝死

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（中央社記者陳婕翎台北31日電）連續5天COVID-19本土病例少於4萬例，今天新增個案數再度降回2萬多例；新增死亡案例中，1名40多歲男性生前有慢性病，沒有接種過任何一劑疫苗，確診隔日被發現在家中猝死。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午例行說明，今天週一新增2萬2593例本土個案，較上週一降幅14.2％，回到8月中下旬水準，持續趨緩；另外，境外移入新增41例。

確診個案新增中重症171例（中症127例、重症44例），其中59人死亡，死亡個案年齡介於40多歲至90多歲，皆屬重度感染個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中較年輕個案為1名40多歲男性，沒有接種過任何一劑COVID-19疫苗。

羅一鈞表示，這名死亡個案本身有高血壓、糖尿病等慢性病，10月21日進行快篩陽性，醫師診斷有COVID-19病毒感染及急性氣管炎，通報後安排居家照護，隔日被家人發現在家中昏迷、死亡，經衛生所行政相驗，開立死亡診斷書，死因為COVID-19合併心肺衰竭。

根據指揮中心統計，今年1月至10月30日，本土輕症、無症狀染疫個案累計760萬5700例、占99.57％，中症累計1萬9297例、占0.25％，重症累計1萬4109例、占0.18％，其中死亡累計1萬1976人。（編輯：陳清芳）1111031

疾管署詳細新聞稿如下：

指揮中心表示，31日新增之22,593例本土病例，為10,556例男性、12,026例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,804例)，臺中市(3,006例)，高雄市(2,765例)，桃園市(2,567例)，臺北市(2,025例)，臺南市(1,929例)，彰化縣(1,265例)，屏東縣(693例)，新竹縣(632例)，雲林縣(523例)，新竹市(523例)，苗栗縣(494例)，南投縣(480例)，嘉義縣(419例)，宜蘭縣(327例)，基隆市(324例)，花蓮縣(265例)，嘉義市(252例)，臺東縣(121例)，金門縣(101例)，澎湖縣(72例)，連江縣(6例)。

指揮中心指出，今日新增59例本土病例死亡個案，為30例男性、29例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、55例具慢性病史、44例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月23日至10月28日，死亡日期介於7月3日至10月28日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增41例境外移入個案中，為17例男性、24例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自日本、韓國(各2例)，美國、新加坡、德國、加拿大 (各1例)移入，另33例感染國家調查中。入境日期介於今年10月5日至10月30日。

指揮中心統計，截至目前國內累計19,350,182例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,634,680例排除)，其中7,712,726例確診，分別為36,388例境外移入、7,676,284例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計12,831例COVID-19死亡病例，其中12,814例本土，個案居住縣市分布為新北市2,615例、臺北市1,444例、臺中市1,319例、高雄市1,223例、桃園市969例、臺南市951例、彰化縣726例、屏東縣504例、南投縣401例、雲林縣396例、苗栗縣356例、嘉義縣325例、基隆市282例、宜蘭縣277例、花蓮縣222例、新竹縣211例、嘉義市204例、臺東縣180例、新竹市144例、澎湖縣34例，金門縣31例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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