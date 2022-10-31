高端公開疫苗採購合約 單劑價格約840元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高端疫苗公開COVID-19疫苗採購價金與營收認列，換算合約單劑價格約新台幣840元。圖為醫護人員準備施打高端疫苗。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北31日電）高端疫苗表示，為消除外界疑慮，公開COVID-19疫苗採購價金與營收認列，換算合約單劑價格約新台幣840元，營收認列約36.4億元，實際營收認列與合約履行價金一致，並無價差或佣金等任何不法情事。

高端今天發布新聞稿表示，有關高端與疾管署簽約執行的「COVID-19 疫苗採購合約」，近期部分人士對合約價金與營收認列不實臆測，諸多流言已影響民眾認知並造成社會對立。為解除外界疑慮，消弭社會對立，在知會疾管署後，公布採購價金並提出3點說明。

高端表示，與疾管署簽約執行的「高端新冠肺炎疫苗採購合約」，合約總價金為40億3000萬元（含稅）；履約交貨數量合計500萬劑，其中含20萬劑為「疫苗研發補助計畫」承諾贈與。合約內容除疫苗成品交貨外，價金同時包含疫苗檢驗封緘、冷鏈儲運、稅捐等，與疫苗交付至終端點的全項所有相關費用。

疫苗單價部分，高端說明，因當時全球疫情導致疫苗空針與原物料短缺，約定疫苗以「單劑量預充填針劑」與「多劑量劑型」兩種劑型供應。單劑量採購數量為200萬劑，每劑價格為881元（含稅）；多劑量採購數量為280萬劑，每劑價格810元（含稅）；另贈送20萬劑以多劑型包裝供應。

高端指出，若以480萬劑計價疫苗換算平均價格，合約每劑疫苗平均價格約840元（含稅）。

至於公司財報認列部分，高端表示，「銷售淨額」為40.3億元扣除「營業稅」及「部分批次延遲交貨扣款」，去年累計至今年上半年認列營收合計為36.2億元，預計總認列營收約36.4億元，此實際營收認列與合約履行價金一致。採購合約與疾管署直接簽訂，並無價差或佣金等任何不法情事。（編輯：張良知）1111031