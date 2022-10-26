高端提供接種者赴日PCR檢測 26家醫療院所名單出爐

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高端疫苗與全台26家醫療院所合作，自28日至年底，提供接種高端新冠疫苗民眾赴日PCR檢測服務。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張良知台北26日電）高端疫苗為協助解決國人赴日之不便，與全台26家醫療院所合作，自28日至年底，提供接種高端新冠疫苗民眾赴日PCR檢測服務。

高端今天發新聞稿指出，有需求且符合資格的民眾，請攜帶健保卡、小黃卡或數位新冠疫苗接種證明（正本及影本）、72小時內赴日機票（正本及影本）3項文件，至指定醫療院所進行COVID-19 PCR檢測。

高端提供PCR檢測服務的26家醫療院所包括北部地區的台北醫學大學附設醫院、基隆醫院、台北醫院、樂生療養院、桃園醫院、苗栗醫院；中部地區的中國醫藥大學附設醫院、豐原醫院、台中醫院、彰化醫院、南投醫院、草屯療養院。

南部地區指定醫療院所包括高雄醫學大學附設中和紀念醫院、嘉義醫院、朴子醫院、台南醫院、新營醫院、胸腔病院、旗山醫院、屏東醫院、恆春旅遊醫院；以及東部的花蓮醫院、玉里醫院、台東醫院及外島地區的金門醫院、澎湖醫院。

相關赴日PCR檢測服務作業細節及檢測院所諮詢方式，已公告於高端公司官網，有需求且符合資格的民眾可與各醫院聯絡窗口進一步洽詢，並依其作業規定提早規劃或預約。（編輯：張均懋）1111026